MediaMarkt’tan Hem Babalara Hem de Karnelere Hediye

Hayatımızda çok önemli bir yere sahip babalara ve uzun bir öğretim döneminin sonunda karnesini alacak öğrencilere Avrupa’nın açık ara 1 numaralı teknoloji perakendecisi MediaMarkt’tan çok özel bir kampanya geliyor. 12 Haziran’da MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de başlayacak kampanya kapsamında 16 Haziran tarihine kadar farklı kategorilerden binlerce üründe indirimler gerçekleştirilecek.

Hediye çeklerinin yanı sıra sürpriz hediyeler verilecek

MediaMarkt mağazalarındaki avantajlar ise indirimlerle sınırlı olmayacak. Babaların ve çocukların oynayacağı araba yarışında ilk üçe giren isimlere tüm MediaMarkt mağazalarında sırasıyla 100, 75 ve 50’şer TL’lik hediye çekleri verilecekken seçili mağazalarda da sürpriz armağanlar dağıtılacak.

Babalar ve çocuklarının birlikte vakit geçirecekleri sürpriz hediyeler

İki özel gün için ortak kampanya başlayan MediaMarkt, babalar ve çocuklarına özel birlikte vakit geçirebilecekleri eğlenceli ürün alternatifleri de sunuyor. 12 Haziran’a kadar sürecek indirimler çerçevesinde sadece babalar ve çocuklarının değil, tüm ailenin de birlikte film izleyebileceği veya oyun konsollarını bağlayabileceği televizyonlarda çeşitli indirimler uygulanıyor. Kampanya ile Philips 108 ekran 4K UHD Smart Led TV 3.999 TL yerine CLUB üyelerine özel 2.999 TL’den ve uydu alıcılı PEAQ 80 ekran Smart Led TV 1099 TL’den satılacak. Samsung 127 ekran 4K UHD Smart Led TV ise Philips MG3720/15 7’si 1 arada erkek bakım kiti hediyesiyle beraber 5699 TL’den satılacak.

Xbox One S’lerde yüzde 41 indirim fırsatı

Babaları ve çocuklarını bir araya getirecek başka bir indirimli ürün ise oyun konsolları olacak. Xbox One S 1 TB konsol, Battlefield 5 oyun ve 3 aylık Live hediyesiyle beraber 2899 TL yerine 1699 TL’den satılacak. Üstelik MediaMarkt’ta Xbox One S konsollarının yanında Microsoft kumandalarda yüzde 50 indirim ve 6 taksit fırsatı da bulunuyor.

Kampanyaya ek peşin fiyatına 12 taksite varan fırsatlar da MediaMarkt’ta

MediaMarkt, Babalar Günü’nün yanı sıra Karne Günü’ne özel sunduğu bol indirimli kampanyasını taksit fırsatlarıyla da taçlandırıyor. Teknolojiseverler Paraf ve Worldcard’la ses sistemlerinde ve fotoğraf makinelerine 6 taksit, televizyonlardan, bilgisayarlara, küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara 12 taksit fırsatından yararlanacak.