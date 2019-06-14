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Haftanın BİM Kataloğu Yayımlandı 14 Haziran 2019 İndirimleri Neler....

BİM 14 Haziran 2019 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! BİM’de Cuma Günü Hangi Ürünler Satışa Çıkacak? İşte merakla beklenen BİM kataloğu ve Cuma gününden itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünlerin listesi…
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Türkiye’nin en çok şubesi olan alışveriş mağazalarından biri olan BİM’de 14 Haziran 2019 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Tüketiciler tarafından yakından takip edilen Aktüel ürünler listesi ve kataloğu sayesinde pek çok vatandaş, ihtiyaç duyduğu ürünleri oldukça ucuz fiyatlardan kolaylıkla satın alabiliyor. İşte merakla beklenen BİM kataloğu ve Cuma gününden itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünlerin listesi…

Her hafta olduğu gibi yine birbirinden kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler ile müşterilerinin karşısına çıkan BİM’de yeni haftanın en sevilen aktüel ürünleri listesi yayımlandı. İhtiyaç duyulan ürünleri en uygun fiyatlarla müşterilerine sunan BİM’in 14 Haziran 2019 tarihli kataloğunda yine dikkat çekici ürünler bulunuyor. Gıdadan tekstile, kişisel bakım ürünlerinden spor malzemelerine, dayanıklı ev aletlerinden hobi malzemelerine kadar daha pek çok kategoride en özel ürünleri satışa sunan BİM’in bu haftaki kataloğu da merakla bekleniyordu. BİM 14 Haziran 2019 kataloğunu yayınlayarak tüketicilerin meraklı bekleyişini sonlandırdı.

BİM Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM tarafından yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden farklı ürünlerde indirimler olduğu görülüyor. Okulların da tatil olmasıyla birlikte yaza özel ürünlerin bol miktarda bulunduğu BİM 14 Haziran 2019 aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan ürünler işe şunlardan oluşuyor:

Volta Elektrikli Bisiklet 2.199 TL

Keysmart Derin Dondurucu 1.399 TL

Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 699 TL

Emoji Deniz Yatağı 85 TL

Kamp Plaj Sandalyesi 39,90 TL

Balkon / Bahçe / Plaj Şemsiyesi 75 TL

Rookie Işıklı Scooter Bigfoot 149 TL

Casio Erkek Kol Saati 219 TL

BİM Kaç Mağaza Şubesi Var?

Türkiye’nin en büyük süpermarket zincirleri arasında gösterilen BİM, indirim ürünleri ve kaliteli ürün çeşitliliği ile müşterilerin en çok tercih ettiği mağazalar arasında yer alıyor. 1995 yılında Türkiye’de faaliyete başlayan BİM ilk açıldığında ülke çapında sadece 21 şubesi bulunuyordu. Temel gıda ve tüketim malzemelerini halka mümkün olan en uygun fiyatlarla sunmak adına yola çıkan BİM aynı zamanda yüksek kaliteli ürünleriyle de kısa zamanda geniş kitlelerin beğenisini kazanarak en çok tercih edilen mağazalar arasına girdi.

BİM’in kalite anlayışından taviz vermeden müşteri memnuniyeti odaklı hizmetleri, her geçen gün gelişerek kapsamı ülke sınırlarının ötesine çıktı. Rekabetin çok yüksek olduğu süpermarket sektöründe gelişimine sağlam adımlarla devam eden BİM, Türkiye’nin en fazla sayıda mağaza ve şubeye sahip olan süpermarketlerinden biri olması sebebiyle de dikkat çekiyor. 2016 yılındaki verilere göre toplamda 239 mağazaya ulaşan BİM’in yurt dışında da çeşitli ülkelerde 215 mağazası bulunuyor.

Bugün 12:27 TSİ - Ekonomi

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