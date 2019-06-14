Ankara Optimum AVM’de Bu Yaz Festival Havası Esecek

Karnesini alan öğrencileri Optimum AVM’de sürprizler bekliyor…

Birbirinden eğlenceli ve her kitleye hitap eden etkinlikleriyle “Ankara Optimum Yaz Festivali” başlıyor!

Ankara Optimum Yaz Festivali’nin ilk etkinliği karnesini alan öğrenciler için 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Çocukların en yakın arkadaşı, çizgi film kahramanı Niloya, özel olarak hazırlanmış eğlenceli şarkıları ve sürprizlerle dolu sahne şovlarıyla Optimum AVM minik misafirlerine eğlenceli anlar yaşatacak.

Tüm çocukların ücretsiz olarak katılabileceği Niloya etkinliği, Ankara Optimum AVM’de saat 13.00-15.00 ve 17:00 saatlerinde gerçekleşecek.