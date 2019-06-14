Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, soyadı istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi. PRNet’in İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden elde ettiği verilere göre, Türkiye’de en çok kullanılan soyadı Yılmaz oldu. En çok kullanılan ikinci soyadı ise Kaya olurken, üçüncü sıraya Demir soyadının yerleştiği görüldü. Bunun yansı sıra ilk 10’da yer alan diğer soy isimleri sırasıyla Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak sıralandı. Listenin 50. sırasında yer alan soy ismi ise Aksoy olarak kayıtlara geçti.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılından bugüne kadar soyadları ile alakalı 3 bin 722 haber çıkışı tespit edilirken, en çok 35 ile 60 yaş arası insanların soyadını değiştirmek istemesi medyanın da gündeminde yer aldı.