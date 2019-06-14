Trabzonspor'un Yeni Transferi Murat Sağlam...

Trabzonspor Murat Sağlam ile Anlaştı! Wolfsburg’tan 21’lik ‘Sağlam’ Transfer

Trabzonspor, geride bıraktığımız sezonda Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’ta forma giyen Murat Sağlam ile her konuda anlaşmaya vardı. Gelecek sezonda şampiyonluk yarışında öne çıkmak için genç ve gelecek vaat eden isimler ile zorlu maratona çıkmaya hazırlanan Trabzonspor’da bonservisi elinde bulunan 21 yaşındaki sağ bekle prensip anlaşması yapıldığı açıklandı.

Gelecek sezonda şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirmek isteyen bordo mavili ekipte transfer çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. 2019 – 2020 Türkiye futbol sezonunda kadrosunda yerli ve genç isimlere öncelik tanıyacak olan Trabzonspor’da bu hedef doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazandı. Karadeniz ekibi son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da bulunan Wolfsburg’ta top koşturan 21 yaşındaki Murat Sağlam ile prensip anlaşmasına vardı. Bonservisini elinde bulunduran genç sağ bek Wolfsbug’un alt yapısından yetişmiş ve 2 sezon önce alt yapısından yetiştiği bu kulüp tarafından kendisine profesyonel sözleşme önerilmişti. Sağ bek mevkiinde forma giyen ve 1,75 boyunda olduğu bilinen Murat Sağlam’ın Trabzonspor’a masaya oturduğu öğrenilirken anlaşmaya dair detaylar henüz açıklanmadı. Bordo mavili kulübün önümüzdeki birkaç gün içinde Murat Sağlam transferinin resmen duyurması bekleniyor.

U21 Milli Takımda Oynuyor

Wolfsburg’un ikinci takımında forma giyen Murat Sağlam, aynı zamanda U21 milli takımının kadrosunda da bulunuyor. Trabzonspor her konuda anlaşmaya vardığı Murat Sağlam’ı menajeriyle birlikte Trabzon’a davet etti. Dün akşam saatlerinde Trabzon’a gelen 21 yaşındaki milli futbolcu, bordo mavili yönetimle birlikte masaya oturdu. Sözleşme şartlarını inceleyen genç oyuncu Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardı.

Sağ kanatta ve 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Murat Sağlam, Türkiye U21 Milli Takımı’nda da pek çok maça çıktı. Genellikle sağ bek olarak forma giyen genç oyuncunun Trabzonspor kulübünde de kendisine görev verilmesi halinde sağ bekte oynaması bekleniyor.

Geride bıraktığımı 2018 – 2019 futbol sezonunda Almanya’nın güçlü ekiplerinden Wolfsburg II ile toplamda 25 maça çıkan Almanya doğumlu Türk futbolcu, süre aldığı maçlar boyunca 6 gol atıp 4 de asist kaydetti. Öte yandan Murat Sağlam’ın, kişisel sosyal medya hesabından menajeriyle birlikte Trabzon’a geldiğini belirten fotoğraflar paylaştığı görüldü.

Yazıcı ve Ömür Takımda Kalacak

Trabzonspor’un iki genç yıldızı Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’e teklif üzerine teklif yağıyor. Karadeniz ekibinin başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Satılacak oyuncumuz yok, teklifleri geri çeviriyoruz. Gerçek değerini bulmadan satarsak Türk futboluna zarar vermiş oluruz. Seneye büyük hedeflerimiz var.” diyerek iki genç yıldızın en azından bir sezon daha Trabzon forması giyeceğini açıkladı.