45 Meslekte Erken Emeklilik Hakkı Var

Fiili hizmet süresi zammı, özellikle kurşun – arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, madenlerde, çimento ve kok fabrikalarında çalışanlar başta olmak üzere toplamda 45 farklı meslek grubunu kapsıyor. Kamuoyunda yıpranma hakkı olarak adlandırılan bu uygulama sayesinde söz konusu mesleklerde çalışan sigortalı vatandaşlar, kapsam dahilinde bulunan mesleklerde erken emeklilik yapma şansına sahip oluyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen bu 45 meslek ile ilgili olarak kamuoyunda yıpranma payı olarak nitelendirilen konuya açıklık getirmek için bir genelge yayınlandı. SGK’nın kamuoyuna duyurusu şeklinde yayınlanan bu genelgede; röntgen teknisyenleri, ağız – diş radyoloji uzmanları, infaz ve koruma baş memuru, ceza infaz kurumu müdürü, ihtiyat pilotları da yıpranma hakkından yararlanılmasına dahil edilen meslek grupları arasında yerini aldı.

43 Yaşında Emeklilik Fırsatı

Genelgede yer alan açıklamalara göre; madenlerde çalışan işçilerin emeklilik yaşı daha önceden belirlenen 55’ten 50 yaşa indirildi. Bununla birlikte söz konusu işçilerin izinde geçirdikleri süreler ile tatiller de yıpranma payına dahil edildi. Bu bağlamda madenlerde çalışan işçiler fiili hizmet süresi zammından yararlanarak 43 yaşında emekli olabiliyor. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe konulan kararname ile ceza ve infaz kurumu personeli ve sağlık çalışanlarına da yıpranma hakkı tanındı. Bu düzenlemeye göre cezaevlerinde çalışan memur personellere verilen 90 günlük fiili hizmet süresi zammı hakkından cezaevi müdürü başta olmak üzere, diğer personeller olan infaz ve koruma baş memuru, hükümlü – tutuklularla irtibat içinde bulunan diğer görevliler de yararlanabiliyor.

Yıpranma hakkı bu kapsama dahil edilen personel için Ağustos 2017’den sonraki çalışmalar için uygulanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayınlamış olduğu genelgeye göre emekli aylığı alan vatandaşlar dışındaki “ihtiyat pilotları” da yıpranma hakkından yararlanabilecek. Öte yandan röntgen teknisyenleri, ağız, diş, çene radyolojisi uzmanları da 90 gün olarak belirlenen fiili hizmet süresi zammından yararlanacak.

Yıpranma Hakkından Yararlanan Meslekler

SGK kapsamında fiili hizmet süresi zammı uygulanan meslekler içinde; kurşun ve arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde, alüminyum, demir – çelik, döküm ve asit üretimi fabrikalarında, Emniyet, MİT, basın ve gazetecilikte çalışanlarının yer aldığı 45 meslek bulunuyor.