Ferah Zeydan Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında? Ferah Zeydan Hayatı

Magazin gündeminin ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Ferah Zeydan, aynı zamanda internet üzerinden de hakkında en çok araştırma yapılan kişileri arasında bulunuyor. Son dönemde internet kullanıcılar Ferah Zeydan kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularıyla genç şarkıcı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte sosyal medyanın da dilinde olan Ferah Zeydan’ın hayatı hakkında öne çıkan bilgiler…

Ferah Zeydan kimdir soruları son dönemde özellikle sosyal medyada giderek artıyor. Sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu olan Feray Zeydan, X Factor adlı ses yarışmasındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Kanal D ekranlarından izleyicilerle buluşan bu yarışmada gösterdiği başarılı performansın ardından Sinan Akçıl’ın desteği ile “ Şarttır” adlı şarkıya düet yapan Ferah Zeydan’ın bu klibi izlenme rekorları kırmıştı. Sinan Akçıl tarafından büyük destek gören genç şarkıcı, tekli çalışmasını da geçtiğimiz dönemde müzik piyasasına sunmuştu.

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Ferah Zeydan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adeta bomba etkisi yarattı. Bir anda sosyal medya gündemine oturan Ferah Zeydan, yaptığı açıklamada hayranlarına 60 kilo verdiğini duyurdu. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen genç şarkıcı, bugün katıldığı bir televizyon programında da vermiş olduğu kilolar ile dikkatleri üzerine çekti. Hayranlarının tanımakta zorlandığı Ferah Zeydan, mide ameliyatı geçirdiğini ve ameliyat sonrasındaki dönemde 60 kilo verdiğini açıkladı. 24 yaşındaki genç şarkıcının son görüntüsü ünlüler camiasında şaşkınlık yaşanmasına neden olurken, pek çok sosyal medya kullanıcısı internet üzerinden Ferah Zeydan’a tebrik ve destek mesajları gönderdi.

Ferah Zeydan Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında?

Bir dönem Kanal D ekranlarından yayınlanan X Factor adlı yarışma programına katılarak ismini geniş kitlelere duyurmayı başaran Ferah Zeydan, 20 Şubat 1994 yılında Mersin’de dünyaya geldi. Mersin ili genelinde pek çok farklı mekanda amatör konser veren Ferah Zeydan, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Çocukluğundan beri müzik ile iç içe olan Ferah Zeydan, sokak müzisyenliği yaparak Mersin halkı tarafından tanındı. X Factor yarışmasına katılmasının ardından hayatı değişti. Yarışma sayesinde Suriye’de yaşayan ve uzun süre konuşmadığı babasıyla yan yana gelme fırsatını yakaladı. Öte yandan ünlü besteci Sinan Akçıl ile birlikte “ Biri Bana Gelsin” ve “Şarttır” düetleriyle de adından sıkça söz ettirmeyi başardı.