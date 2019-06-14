Türk Yıldızları Isparta’da Gösteri Uçuşu Yapacak

Yoğun katılımın beklendiği organizasyonda Türk Yıldızları’nın nefesleri kesen gösterileri, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nden takip edilebilecek. Edinilen bilgilere göre Türk Yıldızları’nın 18 yıl aradan sonra yeniden Isparta semalarında yer alacağı gösterinin süresi yaklaşık 30 dakika sürecek.

15 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek olan gösteri uçuşuna tüm vatandaşları davet eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’ne yoğun katılım olmasını beklediğini dile getirdi.

Özel Etkinlikte Gösteri Uçuşu Yapacaklar

Türk Hava Kuvvetleri’nin ve ülkemizin milli gurur haline gelen Türk Yıldızları, 15 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de Isparta semalarından vatandaşlara muhteşem bir gösteri uçuşu yapacak. Bu yıl Isparta’da 2.si düzenlenen “Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Koku Günü” kapsamında özel olarak Isparta’da bulunan Türk Yıldızlar, on sekiz yıl aradan sonra Ispartalı vatandaşlara yine nefes kesen bir gösteri sunmaya hazırlanıyor. Isparta şehrinin tanıtımına katkı sağlamak ve fuara da ayrı bir farkındalık katmak amacıyla düzenlenen gösteride 6 uçak yaklaşık 30 dakika boyunca gökyüzünde muhteşem bir performans ortaya koyacak. İzleyenlerin nefeslerini kesen etkinlikler, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nden izlenebilecek.

Başkan Başdeğirmen Tüm Vatandaşları Etkinliğe Davet Etti

Öte yandan bugün Türk Yıldızları’nın deneyimli pilotları ve teknik ekip, gösteri öncesinde ön hazırlık çalışmalarını yapmaya başladı. Isparta Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i belediye binasında ziyaret eden teknik ekip, organizasyon hakkında görüşlerini dile getirdi. Başkan Başdeğirmen ziyaretin ardından yapmış olduğu basın açıklamasında, tüm Ispartalılar başta olmak üzere komşu illerdeki vatandaşlarımızı da 15 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Türk Yıldızları gösteri uçuşunu izlemeye davet etti.

Türk Yıldızları’nın, ülkemizin milli gurur kaynağı ve gözbebeği olduğuna dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, Türk Yıldızları’yla tüm vatandaşlarımızın gururlandığını dile getirdi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türk Yıldızları’na yaptıkları daveti kırmayarak kalabalık bir ekiple Isparta’ya geldiklerini aktardı. Organizasyonda Türk Yıldızları’nın 6 uçakla Gökkubbe üzerinde yaklaşık 30 dakika sürecek bir gösteri yapacağını kaydeden Başkan Başdeğirmen, hemşehrilerine, komşu illerde hayatını sürdüren vatandaşlara çağrıda bulunarak, on sekiz yıl aradan sonra tekrar Isparta semalarında yer alacak olan Türk Yıldızları’nı görmeye davet etti.