Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 15:45 TSİ- Etkinlik G: Dün 15:51 TSİ

Türk Yıldızları Isparta’da Gösteri Uçuşu Yapacak

Türkiye’nin göklerdeki gurur sembolü Türk Yıldızları, on sekiz yıllık bir aradan sonra yeniden Isparta’da gösteri yapmaya hazırlanıyor. Milli gururumuz Türk Yıldızları, 15 Haziran cumartesi günü düzenlenecek olan “2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Koku Günü” etkinliğinde Isparta’da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Türk Yıldızları Isparta’da Gösteri Uçuşu Yapacak mask
Türk Yıldızları Isparta’da Gösteri Uçuşu Yapacak mask
Türk Yıldızları Isparta’da Gösteri Uçuşu Yapacak mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Yoğun katılımın beklendiği organizasyonda Türk Yıldızları’nın nefesleri kesen gösterileri, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nden takip edilebilecek. Edinilen bilgilere göre Türk Yıldızları’nın 18 yıl aradan sonra yeniden Isparta semalarında yer alacağı gösterinin süresi yaklaşık 30 dakika sürecek.

15 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek olan gösteri uçuşuna tüm vatandaşları davet eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’ne yoğun katılım olmasını beklediğini dile getirdi.

Özel Etkinlikte Gösteri Uçuşu Yapacaklar

Türk Hava Kuvvetleri’nin ve ülkemizin milli gurur haline gelen Türk Yıldızları, 15 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de Isparta semalarından vatandaşlara muhteşem bir gösteri uçuşu yapacak. Bu yıl Isparta’da 2.si düzenlenen “Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Koku Günü” kapsamında özel olarak Isparta’da bulunan Türk Yıldızlar, on sekiz yıl aradan sonra Ispartalı vatandaşlara yine nefes kesen bir gösteri sunmaya hazırlanıyor. Isparta şehrinin tanıtımına katkı sağlamak ve fuara da ayrı bir farkındalık katmak amacıyla düzenlenen gösteride 6 uçak yaklaşık 30 dakika boyunca gökyüzünde muhteşem bir performans ortaya koyacak. İzleyenlerin nefeslerini kesen etkinlikler, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nden izlenebilecek.

Başkan Başdeğirmen Tüm Vatandaşları Etkinliğe Davet Etti

Öte yandan bugün Türk Yıldızları’nın deneyimli pilotları ve teknik ekip, gösteri öncesinde ön hazırlık çalışmalarını yapmaya başladı. Isparta Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i belediye binasında ziyaret eden teknik ekip, organizasyon hakkında görüşlerini dile getirdi. Başkan Başdeğirmen ziyaretin ardından yapmış olduğu basın açıklamasında, tüm Ispartalılar başta olmak üzere komşu illerdeki vatandaşlarımızı da 15 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Türk Yıldızları gösteri uçuşunu izlemeye davet etti.

Türk Yıldızları’nın, ülkemizin milli gurur kaynağı ve gözbebeği olduğuna dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, Türk Yıldızları’yla tüm vatandaşlarımızın gururlandığını dile getirdi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türk Yıldızları’na yaptıkları daveti kırmayarak kalabalık bir ekiple Isparta’ya geldiklerini aktardı. Organizasyonda Türk Yıldızları’nın 6 uçakla Gökkubbe üzerinde yaklaşık 30 dakika sürecek bir gösteri yapacağını kaydeden Başkan Başdeğirmen, hemşehrilerine, komşu illerde hayatını sürdüren vatandaşlara çağrıda bulunarak, on sekiz yıl aradan sonra tekrar Isparta semalarında yer alacak olan Türk Yıldızları’nı görmeye davet etti.

Dün 15:45 TSİ Ankara- Etkinlik

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Eskişehir'de İlk Günün Galibi Bostancı mask
Eskişehir'de İlk Günün Galibi Bostancı
Ankara Optimum AVM’de Bu Yaz Festival Havası Esecek mask
Ankara Optimum AVM’de Bu Yaz Festival Havası Esecek
Miniklerden Keyifli Yıl Sonu Gösterisi mask
Miniklerden Keyifli Yıl Sonu Gösterisi
Otizmli Öğrenciler Sahnede Yeteneklerini Konuşturdu mask
Otizmli Öğrenciler Sahnede Yeteneklerini Konuşturdu
Babalar ve Çocuklar Parkurda Yarışacak mask
Babalar ve Çocuklar Parkurda Yarışacak
Fenerbahçeli öğrencilerden 'Halk Dansları ve Tiyatral' gösteri mask
Fenerbahçeli öğrencilerden 'Halk Dansları ve Tiyatral' gösteri
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı: Hangi Aday Öne Çıktı? mask
ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı: Hangi Aday Öne Çıktı?
İBB Çalışanlarından Belediye Önünde İmamoğlu Karşıtı Miting mask
İBB Çalışanlarından Belediye Önünde İmamoğlu Karşıtı Miting
İsmail Küçükkaya Nereli? İsmail Küçükkaya Kimdir? mask
İsmail Küçükkaya Nereli? İsmail Küçükkaya Kimdir?
Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı mask
Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı
Fatih Portakal: “Hakaret Ettiği Cümleleri Duydum” mask
Fatih Portakal: “Hakaret Ettiği Cümleleri Duydum”
Müge Anlı Canlı Yayınında Kan Donduran Gelişme... mask
Müge Anlı Canlı Yayınında Kan Donduran Gelişme...

GALERİ

Jandarma Teşkilatı 180’inci Yaşını Kutluyor mask
Jandarma Teşkilatı 180’inci Yaşını Kutluyor
Anneler Okuma Öğrendi Çocuklar Karne Verdi mask
Anneler Okuma Öğrendi Çocuklar Karne Verdi
Ankara'da şiddetli rüzgar çatı uçurdu mask
Ankara'da şiddetli rüzgar çatı uçurdu
Kaldırımlara cinsel içerikli kartvizit atarken yakalandı mask
Kaldırımlara cinsel içerikli kartvizit atarken yakalandı
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu mask
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara'da EGO otobüsü kafeye girdi: 3 yaralı mask
Ankara'da EGO otobüsü kafeye girdi: 3 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL