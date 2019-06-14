Hazard'dan Real Madrid'e 5 Yıllık İmza

Eden Hazard’dan 5 Yıllık İmza

İspanyol devi Real Madrid, İngiltere’nin Chelsea futbol kulübünden 100 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard’ı taraftarlarına, basına ve dünya kamuoyuna tanıttı. Real Madrid’in ev sahibi olduğu maçlarını oynadığı Santiago Bernabeu Stadyumu’nda yapılan lansmanda Eden Hazard’ın yanı sıra Real Madrid kulüp başkanı Florentino Perez, kulübün dış ilişkilerinden sorumlu çalışanı Emilio Butragueno, eflatun beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, kulübün uluslararası elçileri olan Roberto Carlos ve Alvaro Arbeloa, Belçikalı futbolcunun ailesi ve 50 bine yakın taraftar katıldı.

Transfer tanıtımı organizasyonunda söz olan Belçikalı yıldız futbolcu, çocukluğundan beri en büyük hayalinin Real Madrid kulübünde oynamak olduğunu dile getirdi. Henüz forma numarası kesinleşmeyen Eden Hazard, bu stadyumda en kısa zamanda Real Madrid formasıyla maçlara çıkmak istediğini ve kupalar kazanmak istediğini dile getirerek hedeflerinden bahsetti.

Organizasyona 50 Bine Yakın Taraftar Katıldı

Son yıllarda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran eski Chelseali yıldız futbolcunun yeni kulübünde düzenlenen tanıtım organizasyonunda Real Madrid kulübünün Santiago Bernabeu adlı stadyumunda yaklaşık 50 bin taraftar hazır bulundu. Eden Hazard’dan sonra mikrofonu devralan Real Madrid kulübü Başkanı Florentino Perez, “Bugün Real Madrid için büyük bir mutluluk, özel bir heyecanımız var. Olağanüstü, farklı futbolu olağanüstü hale getiren futbolculardan biri kulübümüzde.” ifadeleriyle transferden duyduğu memnuniyet ile heyecanı dile getirdi. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Eden Hazard’ın artık Real Madrid kulübü futbolcusu olduğunu belirten Perez, “Sevgili Hazard, Bernabeu bundan böyle senin evin.” ifadelerini kullanarak yeni transferine seslendi.

Real Madrid kulübünün geleceği ile ilgili olarak da sözler eden Başkan Florentino Perez, “Real Madrid efsanesi, dünyanın en iyi futbolcularıyla devam etmeli. Biz Real Madridiz ve şimdi daha fazla kupa istiyoruz. Olağanüstü bir kadromuz var ve bunu yöneten, çok sevdiğimiz bir teknik direktörümüz Zinedine Zidane var.” ifadelerini kullandı.

Hazard 5 Yıllık Sözleşmeyi İmzaladı

Santiago Bernabeu stadında düzenlenen organizasyonda Real Madrid kulüp başkanı Florentino Perez ile aynı masaya oturan Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard, kendisini 5 yıllığına eflatun beyazlı formaya bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İngiltere’nin Chelsea kulübüne 100 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek satın alınan Belçikalı yıldız, Real Madrid kulüp tarihinin en pahalı futbolcu transferi oldu. İspanyol devinin Hazard’ın transferinden önceki en pahalı transferi 2009 yılında yine bir İngiliz kulübü olan Manchester United’tan 96 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı yıldız isim Cristiano Ronaldo olmuştu.

Hazard’ın imza ve basına tanıtım gününü görmek için stada yaklaşık 50 bin taraftar gelirken, bu alanda Real Madrid’in rekoru 2009 yazında 70 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Cristiano Ronaldo transferi olmuştu.