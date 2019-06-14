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Dün 16:06 TSİ- Ekonomi G: Dün 16:13 TSİ

En Değerli Marka Sıralamasında Bilişim Sektörünün Birincisi Logo Yazılım

Türkiye’nin en büyük halka açık yazılım kuruluşu Logo Yazılım, bu yıl da bilişim sektörünün en değerli markası oldu.
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Dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirketi Brand Finance, bu yıl 12’ncisini hazırladığı “Türkiye’nin En Değerli ve Güçlü Markaları” çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Listenin 71’inci sırasında yerini alan Türkiye’nin en büyük halka açık yazılım kuruluşu Logo Yazılım, bu yıl da bilişim sektörünün en değerli markası oldu.

Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Türkiye’de bilişim sektörünün büyüme yolculuğuna eşlik eden 35 yıllık bir geçmişe sahip olan Logo Yazılım’ı, 3 yıldır artarda sektöründeki en değerli marka olarak görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda müşteri odaklı yaklaşımımız, çevik çalışma metodolojimiz, bugüne olduğu kadar geleceğe de odaklanan Ar-Ge çalışmalarımız önemli rol oynayan unsurlar. Ürün geliştirme yatırımlarımız ve marka kimliğimiz; paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü bağlar; elde ettiğimiz finansal başarılarla birlikte bu öncü rolümüzü korumayı önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Bizi Türkiye’nin en değerli bilişim markası yapan tüm kullanıcılarımıza, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Dün 16:06 TSİ - Ekonomi

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