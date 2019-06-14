Erdoğan'dan Karne Alan Öğrencilere Mesaj

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Mahmutlar İlkokulu öğrencileri, karnelerini aldıktan sonra çektikleri videoyu, okulun Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek paylaştı. "Sayın Cumhurbaşkanımız; karnelerimizi aldık, size bir mesajımız var" notuyla paylaşılan videoda öğrenciler karnelerini sallarken, bir öğrenci, "Tayyip Dede; iftihar belgesini aldım ve çok mutluyum" dedi. Videonun paylaşılmasından 2 saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere Twitter’dan yanıt verdi. Öğrencilerin paylaşımını alıntılayan Erdoğan, "Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim; bu güzel karne günü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller" diye yazdı.