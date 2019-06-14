Antalya'nın Alanya ilçesindeki Mahmutlar İlkokulu öğrencileri, karnelerini aldıktan sonra çektikleri videoyu, okulun Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek paylaştı. "Sayın Cumhurbaşkanımız; karnelerimizi aldık, size bir mesajımız var" notuyla paylaşılan videoda öğrenciler karnelerini sallarken, bir öğrenci, "Tayyip Dede; iftihar belgesini aldım ve çok mutluyum" dedi. Videonun paylaşılmasından 2 saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere Twitter’dan yanıt verdi. Öğrencilerin paylaşımını alıntılayan Erdoğan, "Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim; bu güzel karne günü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller" diye yazdı.
Dün 16:16 TSİ- Siyaset Güncelleme: Dün 16:17 TSİ
Erdoğan'dan Karne Alan Öğrencilere Mesaj
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada kendisine karne mesajı gönderen öğrencilere Twitter'dan verdiği yanıtta, "Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller" dedi.
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz