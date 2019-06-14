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Eskişehir'de İlk Günün Galibi Bostancı

2019 Avrupa Ralli Kupası‘na dahil Uluslararası ESOK Rally'nin 4 etaptan oluşan ilk günü Castrol Team Türkiye adına Ford Fiesta R5 ile yarışan Murat Bostancı - Onur Vatansever ekibinin liderliği ile sonuçlandı.

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Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından 59 araç ve 118 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen rallinin ilk gününde ikinci sırada BC Vision Motorsport takımından son iki yılın Türkiye Ralli Şampiyonu Burak Çukurova-Vedat Bostancı yer alırken, üçüncülük yine aynı takımdan Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ekibinin oldu. Yarışa Bulgaristan'dan katılan Yordan Atasanov-Yanaki Yanakiev Mitsubishi Lancer EVO IX ile ERT2 klasmanında ilk sırada yer alırken, Castrol Team Türkiye'den Ümit Can Özdemir - Batuhan Memişyazıcı Ford Fiesta R2T ile ERT3 birincisi olarak ilk günü tamamlayan ekip oldular.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın da üçüncü yarışı olan rallinin ikinci günü için 15 Haziran Cumartesi sabahı saat 10.00’da yeniden direksiyon başına geçecek olan ekipler, bu kez Kozkayı’daki Nejat Banaz ve Sakarılıca’daki Zafer Vatansever etaplarını ikişer kez geçtikten sonra saat 16:30’dan itibaren Espark AVM‘deki finiş podyumuna ulaşabilmek için ter dökecekler.

 

Dün 16:32 TSİ - Etkinlik

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