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İnstagram neden açılmıyor?

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram’a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “Akış yenilenemiyor” hatasıyla karşılaştılar. Instagram sosyal medya uygulamasında yaşanan problemlere dair merak edilen tüm soruların yanıtları ve bilinmesi gereken tüm detaylar yazımızın devamında yer alıyor.
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Instagram Çöktü Mü, Instagram Neden Açılmıyor? 14 Haziran 2019

Geride bıraktığımız günden bu yana sosyal medyada Instagram uygulaması üzerine yoğun bir tartışma sürüyor. Sosyal medya kullanıcıları Instagram neden açılmıyor, Instagram çöktü mü sorularının yanıtlarını internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram’a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “Akış yenilenemiyor” hatasıyla karşılaştılar. Instagram sosyal medya uygulamasında yaşanan problemlere dair merak edilen tüm soruların yanıtları ve bilinmesi gereken tüm detaylar yazımızın devamında yer alıyor.

Instagram uygulamasında sorun yaşanıyor. Instagram’a girmek isteyen kullanıcılar “Akış Yenilenemiyor” hatasıyla karşılaşıyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de milyonlarca aktif kullanıcı tarafından kullanılmaya devam edilen Instagram uygulamasında patlak veren bu sorun sosyal medyanın da temel tartışma konusu haline geldi. Hesaplarına giriş yapmak isteyen Instagram kullanıcıları, en başta bu esnada karşılaştıkları problemlerin kendilerinden olduğunu düşündü. Ancak diğer sosyal medya platformlarından başka kullanıcıların da aynı problemi yaşadığını gören kişiler, kısa sürede sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Instagram hesaplarına erişemeyen kullanıcılar neler olup bittiğini öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapmaya devam ediyor. Instagram neden açılmıyor, Instagram’a ne oldu sorularına milyonlarca kullanıcı yanıt arıyor.

Instagram’a Neden Girilmiyor?

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram kullanıcıları merak içinde uygulamaya neden erişim yapamadıklarını araştırıyor. Instagram kullanıcıları hesaplarına giriş yapmak istemelerine rağmen akışın yenilenmemesi problemiyle karşılaşıyor. Yaklaşık 2 saat boyunca süren ve hala zaman zaman devam eden Instagram uygulamasına erişilmemesinin nedeni araştırılıyor. Sosyal medya platformları üzerinden konu hakkında tartışan Instagram kullanıcıları bir an önce problemin düzeltilmesini istiyor. Ancak her ne kadar Twitter ve Facebook gibi diğer sosyal medya platformlarında tartışılsa da konuya ilişkin kesin bir bilgiye ulaşılabilmiş değil. Nitekim Instagram yetkilileri tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

Sorun Tüm Dünyada Patlak Verdi

Milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Instagram sosyal medya platformunun en çok kullanıcısı olan ülkelerden biri de Türkiye olması sebebiyle dikkat çekiyor. Yaşanan erişim probleminin sebebi her ne kadar tam olarak belirlenebilmiş değilse de sorunun sadece Türkiye’den erişim kaynaklı olmadığı anlaşıldı. Dünya üzerinde Instagram’a erişimde problemler yaşandığı öğrenildi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa ülkelerinde Instagram’a giriş sorunun yoğun bir şekilde yaşandığı bildirildi. Instagram yöneticilerinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, internet üzerinden Instagram hesaplarına erişmeye çalışan kullanıcıların hala “akış yenilenemiyor” hatasıyla karşılaştığı görülüyor.

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