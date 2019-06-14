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Mogan Gölü'nde bu sefer kadın cesedi bulundu

Ankara Mogan Gölü'nde kadın cesedi bulundu. Yapılan araştırma ve analizlerin ardından ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp kurumuna’na kaldırıldı. Yapılan ön araştırmada cesedin, Melek A.’ya ait olduğu tanımlandı.
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Mogan Gölü'nde bu sefer kadın cesedi bulundu

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde, kimliği belirsiz bir kadına ait ceset bulundu. Emniyet güçlerinin araştırması sonucu sudan çıkarılan cesedin, Keçiören ilçesinde ikamet eden Melek A.’ya (37) ait olduğu belirlendi.

Mogan gölüde son günler yaşanan benzer olayda yaklaşık 4 gün önce de, 14 yaşındaki Adalet Ş.’nin cansız bedeni bulunmuştu.

Moganda ceset bulunması olayı, akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesinde yaşandı. Mogan Gölü'nde, görevli güvenlik tarafından bayan cesedi bulunması üzerine polise haber verildi.

İhbarla olayın gerçekleştiği alana gelerek çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, cesedin sudan çıkarılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü su altı ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, cesedi sudan çıkardı.

Mogan Gölü'nde bulunan kadın cesedin kimliği kısa sürede tespit edildi

Yapılan araştırma ve analizlerin ardından ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp kurumuna’na kaldırıldı. Yapılan ön araştırmada cesedin, Melek A.’ya ait olduğu tanımlandı.

Melek A.’nın Ankara’nın Keçiören ilçesinde oturduğu tespit edildi.

Mogan gölünde 4 gün önceden benzer olay yaşanmıştı

Öte yandan, mogan gölünde geçtiğimiz günlerde de 14 yaşındaki Adalet Ş.’nin cansız vücudu bulunmuştu. Melek A.’nın cesedinin bulunduğu alanın, Adalet Ş.’nin cesedinin bulunduğu yere yakın bir alan olup tahmini 100 metre uzaklıkta olduğu belirlendi.

Olayı geniş olarak araştıran emniyet güçleri, geniş çaplı soruşturma sürdürüyor.

Dün 21:34 TSİ DHA Ankara- Asayiş

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