Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 21:46 TSİ- Asayiş G: Dün 21:47 TSİ

Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 4 gözaltı

Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 4 gözaltı, Emniyete yapılan ihbar üzerine Çalışma başlatıldı, Depolarında çok sayıda sahte içki bulundu, Sahte içki nasıl anlaşılır, zararları nelerdir.
Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 10 gözaltı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 4 gözaltı

ANKARA’da, polis tarafından yapılan baskında, sahte içki üreterek satan 4 şüpheli gözaltına alındı, 18 kişi hakkında ise adli işlem uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreterek, tekel, eğlence merkezi ve bar olarak faaliyet gösteren mekanlara satıldığına dair gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

Emniyete yapılan ihbar üzerine Çalışma başlatıldı

Ekipler, belirledikleri adrese yaptığı baskında B.K, İ.K, C.K. ve U.C.T.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin satış yaptığı belirlenen mekanlarda yapılan aramada ise çok sayıda sahte içki ele geçirildi. Ayrıca, olayla ilgili 18 kişi hakkında adli işlemin yapıldığı öğrenildi.

Depolarında çok sayıda sahte içki bulundu

Emniyet müdürlüğü Ekipleri, depo olarak kullanıldığı tespit edilen adreste yaptıkları aramada, 4 bin 871 TABDK bandrolü, 449 şişe içki, 267 litre saf alkol, 3 bin 461 farklı markalarda içki etiketi, 465 bilyeli içki kapağı, 240 viski kapüşonu, 3 litre viski, 1540 boş içki şişesi, içki üretim düzeceği ve yüz litrelik içki yapımında kullanılan bidon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sahte içki nasıl anlaşılır, zararları nelerdir

Sahte içki kullanılmasında bulantı, kusma, baş dönmesi, baş ağrısı ve tansiyon sorunları ortaya çıkar. Çift görme görme duyusu kayıbı.

Sahte içiki kullanımında ortak özellik hastaların baktığı yerde kar yağıyormuş gibi görmeleri ortak ve tipik bir belirtidir. Bu şikayetler ortalama alkol aldıktan 12 saat içerisinde ortaya çıkmaktadır.

Sahte içki zaman zaman vücutta ve görme organında büyük hasarlar bırakırken, zaman zaman ölümcül sonuçlarda ortaya çıkmaktadır.

Dün 21:46 TSİ DHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Kapıkule‘de Ecstasy operasyonu! mask
Kapıkule‘de Ecstasy operasyonu!
Kızının Gözü Önünde Boşanmak İsteyen Eşini Öldürdü! mask
Kızının Gözü Önünde Boşanmak İsteyen Eşini Öldürdü!
Ecrin Bebeğin Katili Bulundu Mu? Müge Anlı son durum nedir? mask
Ecrin Bebeğin Katili Bulundu Mu? Müge Anlı son durum nedir?
Mamak'ta minibüsün çarptığı yaya öldü mask
Mamak'ta minibüsün çarptığı yaya öldü
Ankara'da Sel suyu dolan otoparkta 40 araç mahsur kaldı mask
Ankara'da Sel suyu dolan otoparkta 40 araç mahsur kaldı
Ankara Mamak’da kaza: 1’i ağır, 3 yaralı mask
Ankara Mamak’da kaza: 1’i ağır, 3 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı: Hangi Aday Öne Çıktı? mask
ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı: Hangi Aday Öne Çıktı?
İBB Çalışanlarından Belediye Önünde İmamoğlu Karşıtı Miting mask
İBB Çalışanlarından Belediye Önünde İmamoğlu Karşıtı Miting
İsmail Küçükkaya Nereli? İsmail Küçükkaya Kimdir? mask
İsmail Küçükkaya Nereli? İsmail Küçükkaya Kimdir?
Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı mask
Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı
Fatih Portakal: “Hakaret Ettiği Cümleleri Duydum” mask
Fatih Portakal: “Hakaret Ettiği Cümleleri Duydum”
Müge Anlı Canlı Yayınında Kan Donduran Gelişme... mask
Müge Anlı Canlı Yayınında Kan Donduran Gelişme...

GALERİ

Jandarma Teşkilatı 180’inci Yaşını Kutluyor mask
Jandarma Teşkilatı 180’inci Yaşını Kutluyor
Anneler Okuma Öğrendi Çocuklar Karne Verdi mask
Anneler Okuma Öğrendi Çocuklar Karne Verdi
Ankara'da şiddetli rüzgar çatı uçurdu mask
Ankara'da şiddetli rüzgar çatı uçurdu
Kaldırımlara cinsel içerikli kartvizit atarken yakalandı mask
Kaldırımlara cinsel içerikli kartvizit atarken yakalandı
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu mask
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara'da EGO otobüsü kafeye girdi: 3 yaralı mask
Ankara'da EGO otobüsü kafeye girdi: 3 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL