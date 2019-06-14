Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 4 gözaltı

ANKARA’da, polis tarafından yapılan baskında, sahte içki üreterek satan 4 şüpheli gözaltına alındı, 18 kişi hakkında ise adli işlem uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreterek, tekel, eğlence merkezi ve bar olarak faaliyet gösteren mekanlara satıldığına dair gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

Emniyete yapılan ihbar üzerine Çalışma başlatıldı

Ekipler, belirledikleri adrese yaptığı baskında B.K, İ.K, C.K. ve U.C.T.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin satış yaptığı belirlenen mekanlarda yapılan aramada ise çok sayıda sahte içki ele geçirildi. Ayrıca, olayla ilgili 18 kişi hakkında adli işlemin yapıldığı öğrenildi.

Depolarında çok sayıda sahte içki bulundu

Emniyet müdürlüğü Ekipleri, depo olarak kullanıldığı tespit edilen adreste yaptıkları aramada, 4 bin 871 TABDK bandrolü, 449 şişe içki, 267 litre saf alkol, 3 bin 461 farklı markalarda içki etiketi, 465 bilyeli içki kapağı, 240 viski kapüşonu, 3 litre viski, 1540 boş içki şişesi, içki üretim düzeceği ve yüz litrelik içki yapımında kullanılan bidon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sahte içki nasıl anlaşılır, zararları nelerdir

Sahte içki kullanılmasında bulantı, kusma, baş dönmesi, baş ağrısı ve tansiyon sorunları ortaya çıkar. Çift görme görme duyusu kayıbı.

Sahte içiki kullanımında ortak özellik hastaların baktığı yerde kar yağıyormuş gibi görmeleri ortak ve tipik bir belirtidir. Bu şikayetler ortalama alkol aldıktan 12 saat içerisinde ortaya çıkmaktadır.

Sahte içki zaman zaman vücutta ve görme organında büyük hasarlar bırakırken, zaman zaman ölümcül sonuçlarda ortaya çıkmaktadır.