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Şehit Şenay Aybüke Yalçın Lisesi’nde Karne Töreni

Şehit Şenay Aybüke Yalçın Lisesi’nde Karne Töreni, PKK’nın Katlettiği Öğretmenin Okulundan Karne Töreni, Kozluk Şehit Şenay Aybüke Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
Şehit Şenay Aybüke Yalçın Lisesi’nde Karne Töreni mask
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PKK’nın Katlettiği Öğretmenin Okulundan Karne Töreni

2018 – 2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci karnelerine kavuştu. Yurt genelinde bütün ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrencilere karneleri verildi. Öğrencilerin karne sevinci yaşadığı okullardan biri de Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından canice katledilen Şenay Aybüke Yalçın’ın okuluydu.

PKK’lı teröristlerin Batman’da katlettiği Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın okulunda okuyan öğrenciler bugün karnelerine kavuştu. Yorucu bir eğitim ve öğretim yılının daha sonuna gelinmesiyle öğrenciler karnelerini alarak tatil yapmanın heyecanını yaşadı. Batman merkez ve ilçelerinde eğitim hayatına devam eden toplam 170 bin 935 öğrenci karne sevinci yaşarken, yaz tatiline girmenin mutluluğu içinde karnelerini teslim aldı. Öğrencilerin yanında yine Batman ilinde ve tüm ilçelerinde eğitim öğretimde görevli olan yaklaşık 9 bin öğretmen de yoğun eğitim döneminin sonuna gelinmesiyle rahat bir nefes aldı.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın Lisesi’nde Tören

Batman’ın Kozluk ilçesinde yer alan Şehit Şenay Aybüke Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim yılının sonuna gelinmesi sebebiyle karne dağıtım töreni düzenlendi. Batman Valisi Hulusi Şahin’in yanı sıra Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Kozluk İlçe Kaymakamı ile bazı resmi kurumların müdürleri, okul yönetimi, okulda görev alan öğretmenler ve öğrencilerin velileri törende hazır bulundu.

Lise girişinde yer alan ve Şehit Şenay Aybüke Yalçın anısına hazırlanan anı defterine Vali Şahin duygularını aktardı. Daha sonra sınıflara hareket eden Vali Şahin, Batman Milli Eğitim Müdürü Kurtaran ile birlikte öğrencilere karnelerini verdi. Karne dağıtımının gerçekleşmesinin ardından öğrencilere yaz tatilinde okumaları için her birine bir tane hikaye kitabı hediye olarak verildi.

Batman’ın Kozluk Şehit Şenay Aybüke Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Vali Şahin, zorlu ve yorucu eğitim döneminde başarı olan öğrencileri de tebrik etti ve öğrencilere sosyal olmalarını tavsiye etti. Ancak öğrencilerin sosyal medyadan uzak durmalarını da tembihleyen Batman Valisi Hulusi Şahin, yaz tatili boyunca öğrencilere bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulundu. Öğrencilere karnelerini verdikten sonra sınıftan çıkarak öğretmen odasının yolunu tutan Vali Şahin, burada da yoğun eğitim döneminde görev yapan öğretmenler ile bir araya geldi. Öğretmenlerin herhangi bir sorunu olup olmadığını soran Vali Şahin, sıkıntısı olan öğretmenlerin problemlerini dinledikten sonra onlara güzel bir tatil geçirmeleri için dilekte bulundu.

Batman’ın Kozluk ilçesinde meydana gelen terör saldırısında PKK’lı teröristler 9 Haziran 2017’de gerçekleştirdikleri hain saldırıda Batman belediye başkanını hedef almış, saldırı esnasında otomobiliyle seyir halinde olan 21 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın kurşunlardan kaçamayarak şehit olmuştu.

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