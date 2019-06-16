Yargıtay’dan Emsal Karar! İşçinin Sürekli Gece Çalıştırılması Haklı Fesih Nedeni Sayıldı

Özellikle turizm sektöründe görülen ve vardiyalar halinde çalışma yapılan iş yerlerinde işçinin sürekli olarak gece vardiyasında çalıştırılmasının İş Kanunu’na aykırı olduğu sonucuna varan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Yüksek Mahkeme, kendisini sürekli gece vardiyasında çalıştıran iş yerinden istifa etmek zorunda kalan işçinin sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine karar verdi.

Yargıtay: İşçinin Sürekli Gece Çalıştırılması Haklı Fesih Nedeni

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’ne konu olan olay Gaziantep’te gerçekleşti. Bir otelde aşçı olarak çalışan işçi, sürekli gece mesai yaptığı için rahatsızlandı. İşverenine gündüz çalışmak istediği yönünde talebini ileten ve aşçılık yaptığını öne süren işçinin bu talebi işvereni tarafından reddedildi. İşçi, gece vardiyasında çalışmaktan dolayı rahatsızlandığını ileri sürerek işverenine ısrar etti.

Bunun üzerine işveren tarafından zorla istifasının istendiği iddia edildi. İşçi, kıdem ve ihbar tazminatı alacağına ek olarak bir kısım alacaklarının ödenmesi talebiyle soluğu mahkemede aldı.

İş Mahkemesi Kıdem Tazminatını Vermedi

Gaziantep 3. İş Mahkemesi’nde görülen davada, davalı işveren mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, iş yerinin bir otel olduğunu, bu sebeple 24 saat boyunca hizmet verildiğini, işçinin gece vardiyasında çalışmak istemediğini beyan ederek istifa ettiğini belirtti. Bu nenden kıdem ve ihbar tazminatı almaya hakkının olmadığını öne sürerek davanın reddedilmesini istedi.

Yerel mahkeme, delilleri topladı ve bilirkişi raporunu da değerlendirerek işçinin taleplerini kısmen kabul etti ancak kıdem tazminatı alacağının ödenmesi talebini reddetti.

Davacı işçi, yerel mahkemenin vermiş olduğu bu kararı temyiz ederek dosyayı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’ne taşıdı. Daire işçinin iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığını tespit ederek ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararı bozdu. Yüksek Mahkeme’nin vermiş olduğu bu kararda, İş Kanunu’nun 24. maddesine göre çalışma şartlarının uygulanmamasının işçiye iş sözleşmesini haklı sebeple fesih imkanı verdiğini vurguladı.

İş Kanunu’nun İlgili Maddesi

İş Kanunu’nun 69. maddesinde yer alan hükümlere göre, çalışma hayatında “gece” kavramının en geç saat 20.00’de başlayıp, en erken saat 06.00’ya kadar geçen sürede 11 saatlik bir dönemi kapsadığı ifade ediliyor. Ancak gece başlangıcının daha ileriye alınması, bazı işlerin niteliğine, yaz kış saatlerinin ayarlanmasına göre farklılık gösterebiliyor.

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“Gece Çalışması 7,5 Saati Geçemez”

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu emsal niteliğindeki kararda, Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesine göre, gece postalarında işçilerin 7,5 saatten fazla çalışmasının yasak olduğuna işaret edildi. Ancak turizm hizmeti kapsamındaki işlerde, işçinin yazılı onayı alınmak suretiyle bu sürenin aşılabileceği vurgulandı.

Somut olaya ilişkin verilen emsal kararda, işyerinde postalar halinde çalışma yapıldığı sabit olmasına rağmen, davacının sürekli aynı postada çalıştırılmasının ilgili yasal düzenlemelere aykırı olması sebebiyle yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın oy birliği ile bozulmasına karar verildi.