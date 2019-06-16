Badminton Turnuvası'nda 7 Madalya Gururu

14-16 Haziran tarihleri arasında Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda milli badmintoncular, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.
177 sporcunun madalya mücadelesi verdiği turnuvada madalya kazanan sporcular şu şekilde:
Tek Erkekler: 3. Hasan Berkay Günbaz, 3. Nurullah Saraç
Çift Erkekler: 2. Hasan Berkay Günbaz ...Nurullah Saraç
Tek Bayanlar: 2. Ayça Özgür, 3. Cansu Erçetin
Çift Bayanlar: 1. Yasemen Bektaş ...Cansu Erçetin
Karışık Çiftler: 1. Taha Emirhan Budak ...Yasemen Bektaş
Bu gençlerin geleceğin olimpiyat sporcusu adayı olduğunu ifade eden Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, onları büyük bir gayret ve önemle geleceğe hazırlıyoruz" dedi.
Özmekik, "Yurt dışı müsabakaları ile tecrübelerine tecrübe katan genç ve dinamik 17 yaş milli takımımızı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz