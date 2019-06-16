İhracat Şampiyonları Ödüllerini Aldı

Gülle: “Türkiye'miz, ükemizin dünya arenasındaki yüz akı olan ihracatımızla büyüyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenen törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “İlk 1000’e giren firmalarımızın 2018 yılında ihracat hacimlerini bir önceki yıla göre yüzde 11, yani küresel ticaretteki artışın 1,5 katının üzerinde bir sıçramayla, 102,8 milyar dolara taşıdılar. Türkiye’miz, ülkemizin dünya arenasındaki yüz akı olan ihracatımızla büyüyor, ihracatımızla büyüyecek. Bundan sonra vizyonumuz ‘Bilgi Rekabetinde Türkiye’dir” dedi.

61 ihracatçı birliği, 13 genel sekreterlik ile 85 bine yakın ihracatçının tek çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 26. Olağan Genel Kurulu ve 2018 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, TİM Başkanı İsmail Gülle ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurula; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanı sıra TİM Sektör Konseyi üyeleri, ihracatçı birliklerinin başkanları, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle şirket yöneticileri katıldı. Türkiye’de 2018 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 firmaya ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirerek ödül alan ilk 10 firma sırasıyla; Ford Otomotiv Sanayi, Toyota Otomotiv Sanayi, Tofaş Türk Otomobil, Kibar Dış Ticaret, TGS Dış Ticaret, Tüpraş, Vestel Ticaret, Arçelik, Oyak-Renault Otomobil, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar oldu. Törende ayrıca 27 farklı ihracatçı sektörden en fazla ihracat yapan firma da ödüle layık görüldü.

Gülle: “ Cumhurbaşkanımızın müjdesi bizleri çok mutlu etmiştir”

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, bugün 85 bin ihracatçımızın bir aydır beklediği bankaların döviz satımlarında binde 1’lik kambiyo vergisinden muafiyet talebimizi tensip buyurarak, verdikleri müjde tüm ihracatçı ailesini, bizleri çok mutlu etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi, bugün de ihracatçının yanında olduğunu ve her daim önümüzü açtığını bir kez daha hissettik. Kendisine şükranlarımızı arz ederiz” dedi.

Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı 2018 Araştırması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM’in 26. Olağan Genel Kurulu ve 2018 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada “Türkiye’yi cari açık veren ülkeden cari fazla veren ülkeye taşımaya çok yaklaştık. Biz size güveniyoruz, siz de bize güvenin.İhracatçılarımıza destek olmak için her alanda çok büyük reformları hayata geçirdik. İhracatçılarımızı desteklemek için geçen yıl 2 milyar lira, bu yıl ise 3.1 milyar lira kaynak ayırdık. Türk Eximbank'ın sermayesini 3 milyar liradan 10 milyar liraya çıkardık. Geçtiğimiz yıl sektöre 44.2 milyar dolar tutarında finansman desteği sağladık. Böylece toplam ihracatımızın yüzde 26'sını finanse etmiş olduk.Şimdi sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Bugün imzaladığım, yarın da Resmi Gazete'de yayımlanacak. Sanayi sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birliklerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde 1'lik kambiyo vergisi ödemeyecek. Döviz spekülasyonu için aldığımız önlemlerin ihracatçıları etkilemesinin önüne geçiyoruz” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle konuşmasında ise “Bugün açıkladığımız ve her yıl ihracatçı ailemizin merakla beklediği ilk 1.000 ihracatçı araştırmamız, ilk 1000’e giren firmalarımızın 2018 yılında ihracat hacimlerini bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla, yani küresel ticaretteki artışın 1,5 katının üzerinde bir artışla 102,8 milyar dolara taşıdıklarına işaret ediyor. Geçen sene listede olmayan 155 firmamız, 2018 yılında sergiledikleri ihracat performansları ile ilk 1000 listesine girmeye hak kazandı. 2018 araştırmasında 50 farklı ilden firmamız listeye girme başarısı göstererek, ihracatın Türkiye sathına yayılmasına imza attılar. 2018 yılının 4. çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısı 8,4 puan ile en yüksek rakama ulaştı. 2019’un ilk çeyreğinde ise bu rakamı 9,4 puana taşımayı başardık, ekonomimizin ihracatla yükselişini perçinledik. Türkiye’miz, ülkemizin dünya arenasındaki yüz akı olan ihracatımızla büyüyor, ihracatımızla büyüyecek” dedi.

Gülle: “İhracatın Yeni Vizyonu: Bilgi Rekabetinde Türkiye”

İhracatın milli motivasyon ve küresel başarılara imza atmak olduğunu söyleyen Gülle, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin ticaret diplomasisinin saha neferleri ihracatçılar olarak mevcut küresel gelişmelerin ışığında şunu söyleyebiliriz: ‘Kaliteli ama ucuz’ ürüne dayalı bir ihracat anlayışından, vizyon ve misyonumuzu yeniden yazarak bilgi rekabetine dayalı yeni bir sürece geçiyoruz. Bundan sonra vizyonumuz ‘Bilgi Rekabetinde Türkiye’dir.Bilgi Rekabeti demek üretmekten vaz geçmek değil, aksine daha yüksek katma değerli üretimi sağlamak için yeniden yapılanmaktır. Ve bilgi Rekabeti, nihayetinde ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ demektir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım; Size söz verdik: ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ dedik. Bunun için de yüksek katma değer, marka, tasarım, Ar-Ge, inovasyon ve muhasır medeniyetin emrettiği ne varsa, topyekûn uygulamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dijital dönüşümü önceliklendirmiş, 2. ve 3. nesil reformlarla taçlandırılmış destek mekanizmalarıyla kendini yenilemiş bir üretim ekosistemine odaklandık. Devletimizin bugüne kadar üretim, yatırım, istihdam için vermiş olduğu destekler için bir kez daha teşekkürlerimizi iletirken, Sayın Cumhurbaşkanımızın da her konuşmasında altını çizdiği üzere, dijital ve teknolojik dönüşümün de yeni nesil devlet desteklerine ihtiyacı olduğu gün gibi aşikardır. Elbette bu dilek ve önerileri devletimize sunarken, bizler de bu destekleri yüksek katma değerli ihracata dönüştürmemiz gerektiğinin farkındayız. ‘Bilgi Rekabetinde Türkiye’ diyorsak, bunun da hakkını vermeliyiz. Sektörlerimiz, ‘Yeni İhracat Master Planımız’ doğrultusunda teknolojik yenilenmeleri, dijital altyapıları, hızlı ve etkin karar almalarını sağlayacak yeni yapıları için bir an önce çalışmaya başlamalılar”.