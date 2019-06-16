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Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü'ne Veda Ettiğini Açıkladı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden camiaya ve Başkan Mehmet Yiğiner'e teşekkür ederek görevinden ayrıldığını duyurdu.
Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü'ne Veda Ettiğini Açıkladı mask
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Kaplan'ın yaptığı paylaşım şu şekilde: "Yaklaşık 6 ay öncesinde başlayan görevimiz bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Bize inanıp göreve getiren Sayın Mehmet Yiğiner ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Beraber üzülüp, beraber sevindiğimiz onlarca hatıralarla ayrılıyorum bu camiadan. İnancımız, hırsımız ve üstün mücadele anlayışımızla Ankaragücü'nü hak ettiği yerde tutmayı beraber başardık. Bir teşekkür de Ankaragücü taraftarına etmek istiyorum. Deplasman, kar-kış demeden onlarca kilometre yapıp bizlere destek verdiler. Onların itici gücünü asla yok sayamam. Her zaman destek oldular ve olmaya devam edeceklerdir. Eren ve Mert'in kalbimde her zaman yaşayacağını da unutmayın. Hoşcakal Ankaragücü."

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