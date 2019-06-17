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Çubuk’ta Vatandaşlara Çöp Uyarısı

Çubukta vatandaşlara çöp uyarısı yapıldı. Çubuk ilçesinde belediye ekipleri toplantı ve düğün atıklarının rastgele atılmasıyla ilgili vatandaşları uyarılarda bulunuldu.
Çubuk’ta Vatandaşlara Çöp Uyarısı mask
Çubuk’ta Vatandaşlara Çöp Uyarısı mask
Çubuk’ta Vatandaşlara Çöp Uyarısı mask
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Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü özellikle düğün nişan ve toplu yemeklerinden sonra oluşan atıkların rastgele atılmamasıyla ilgili vatandaşları uyardı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaşın talimatı ile ilçe genelinde çevre temizliği ve denetimlerini artıran Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri birçok noktada denetim yaparak çöplerin rastgele atılmaması noktasında vatandaşları uyardı.

Uygun koşullar oluşturulmadan rastgele atılan atıkların hem insan sağlığını tehdit ettiğini hem de çevre kirliliği oluşturarak şehrin görüntüsünü bozduğunu belirten Temizlik İşleri Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç haber verilmesi durumunda düğün nişan ve toplantı mekanlarından atıkların çevreye dağılmasına fırsat vermeden zamanında alınacağını söyledi.

Kılıç şunları söyledi:

Yaklaşık 2 aydır ilçe genelinde çevre ve mıntıka temizliklerine ağırlık veriyoruz. Sınırlı personelle ilçe genelinde yürüttüğümüz bu çalışmalara vatandaşlarımızın da kirletmeyerek destek vermesini bekliyoruz. Özellikle düğün nişan ve toplu yemeklerden sonra çıkacak atıkların çöp poşetleriyle muhafaza edilmesini ve akabinde ilgili birimimizi telefonla arayarak haber vermelerini istiyoruz. Ekiplerimiz kısa sürede giderek olay yerinden o atıkları kaldıracaktır. Görevli arkadaşlarımız kendilerine gerekli konularda yardımcı olacaklardır. İlçemizin temizliği ve vatandaşlarımızın huzuru için bu konulara uymayan vatandaşlarımız için gerekli cezai işlemler başlatılacaktır. Çevre temizliğine özen göstermeyenlerin tespit edilmesi durumda vatandaşlarımız belediye temizlik işleri ile zabıta müdürlüğüne başvursunlar.

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Bugün 09:29 TSİ Ankara/ Çubuk- Gündem

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Çubuk’ta Vatandaşlara Çöp Uyarısı mask
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