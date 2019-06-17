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Keçiören'de Ağaç Dikme Seferberliği Devam Ediyor

Keçiören’de ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 10 yıl sonra Keçiören’in Türkiye`nin en yeşil kenti olarak anılacağını vurguladı.
Keçiören'de Ağaç Dikme Seferberliği Devam Ediyor mask
Keçiören'de Ağaç Dikme Seferberliği Devam Ediyor mask
Keçiören'de Ağaç Dikme Seferberliği Devam Ediyor mask
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KEÇİÖREN’DE AĞAÇ DİKME SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Ufuktepe İlkokulu öğrencileri ile birlikte Kartaltepe Kent Ormanında sedir ve karaçam türündeki 52 adet ağacı toprakla buluşturdu.

Koordinatörlüğünü Ankara Keçiören Ufuktepe İlkokulunun yaptığı Finlandiya, İngiltere, İtalya, Polonya, Portekiz ve Yunanistan ortaklığında yürütülen “Haydi Açıkhava Oyunları Oynayalım Projesi” kapsamında Keçiören Belediyesi iş birliği ile düzenlenen programda çocuklar ağaçları tek tek dikerek, ilk can sularını da verdiler.

Çocukların doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmesini amaçlayan çalışmada sevinçleri yüzlerinden okunan çocuklar, havanın daha temiz olması ve doğanın korunması bu çalışmaların devam etmesi temennisinde de bulundular.

YEŞİL ALANLAR KUŞAKLAR ARASI MİRASTIR”

Yeşil alanların kuşaklar arası miras olduğuna ve medeniyetlerin şehirlerden geçtiğine de dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bizler de yeşil alanlarımızın sayısını artırmaya dönük çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Keçiören`de inşallah herkesin bir dikili ağacı olacak. Hedeflerimiz doğrultusunda insan ile doğayı yakınlaştırmaya, doğa mirasına sahip çıkmaya ve 2023, 2053, 2071 Türkiye`sini birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Yerel yönetimler olarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını ne kadar artırırsak, hem ülkemizi hem de dünyamızı gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde hazırlamış oluruz. Keçiören, 10 yıl sonra Türkiye`nin en yeşil kenti, kişi başına düşen yeşil alan miktarı en fazla olan ilçesi olarak anılacak" dedi.

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Bugün 09:34 TSİ Ankara/ Keçiören- Gündem

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