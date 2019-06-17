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Dünya Dostu Proje Ankara'da Yükseliyor

Ankara'nın merkezinde Dikmen Vadisi'nde yükselen Gökyüzü Bahçeleri Konut Projesi, Arena Mimarlık ile geleceği bugünden düşünüp tasarlayan ve sadece düşünmekle kalmayıp uygulayan bir proje...
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İlklere İmza Atan Konut Projesi Gökyüzü Bahçeleri....

Farklı olmak ve olmayanı bir yaşam standardı haline getirmek tam da bu projeyi özetliyor. Proje daha fikir aşamasından itibaren "Gelecek ve geleceğin sahibi çocuklara yaşanır bir dünya bırakmak için ne yapmalıyız?"  amacı üzerine konumlandırılmış. Görünen o ki, projenin temellerinde bu büyük hayal varken, sürekli olarak yeni şeyleri gelecek için tasarlamak da bir alışkanlık haline gelmiş. Gökyüzü Bahçeleri kendi alanında ilklere imza atarak 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için "Hayalimdeki Gökyüzü Bahçeleri" isimli bir resim yarışması düzenledi. Üstelikte sadece Ankara’da değil tüm Türkiye’de! Çocuklar hayallerindeki ekolojik yaşamı, enerji ve su tasarrufu yapan, doğayı ve geleceği koruyan bir ev tasarladılar. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir köşesinden katılan 9000 eser içerisinden dereceye giren eser sahiplerine Arena Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Evren Sarıçiçek ev sahipliği ödülleri verildi. Hikmet Çetinkaya ve Dilek Tozlu ‘nunda yer aldığı ödül töreni ile Samsun Kutlukent 80. Yıl Ortaokulu’ndan Edanur Kaya Kawasaki Elektrikli Scooter, Uşak Bilim ve Sanat Merkezi’nden Arda Gün Ipad, Mevlâna Ortaoku’ndan Emel Çeşni National Geographic Teleskop, Başkent Üniversitesi Ayşeabla Okulları’ndan Elif Özyazgan Wicky Watch, İncek Maya Okulları’ndan Defne Ergel kitap seti hediyeleri verildi.

Gökyüzü Bahçeleri şehrin merkezinde ama tüm karmaşasından uzakta, yemyeşil bir vadi manzarasında, dikeyde ürettiği çözümlerin tamamını "Dünya Dostu" bir anlayışla gerçekleştiren projede neler yok ki... Projenin fikir ve yapımını üstlenen Arena Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Evren Sarıçiçek projenin detaylarını bizimle paylaştı. Gökyüzü Bahçelerinin en önemli özelliklerinden biri kuşkusuz ki kendi elektriğini üretiyor olması, elektrik üretimini dönüştürücü kazan sistemi ve güneş panelleri ile sağlıyor. Üretmekle kalmayıp bir de enerji tasarrufu sağlayan çözümlerle enerjiyi koruyor. Duvardan ısıtma ve soğutma sistemi ile havanın nem kalitesini korurken, doğal kaynaklardan da elektrik üretimi sağlayarak minimum karbon salımı ile de doğanın korunmasını hedefliyoruz.  Gri su sistemleri ile su tasarrufu sağlayıp yeniden değerlendirilen su, yağmur suları ile birleştirilip bahçe sulamada kullanılabilmesi ise bir başka özelliği. Şehrin en geniş gerçek çimden balkonunuzda Ankara ve Vadi manzarasını yaşarken aynı zamanda size kendi ufak hobi bahçenizi yaratma fırsatı sağlıyor. Çatıdaki tenis kortundan mı bahsedelim, 20.kattaki Gökyüzü Havuzundan mı yoksa 19. kattaki yaz- kış yeşil kalması için özel olarak tasarlanan Botanik Parkından mı?  Peki ya kendi sebze ve meyvenizi üretebilme olanağı sağlayan sera fikri çok mu çılgınca?

Bir konut projesinden beklentilerinizi değiştirecek pek çok ilk bu projede yaşanacak.

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Bugün 09:44 TSİ Ankara/ Çankaya- Ekonomi

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