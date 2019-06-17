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‘Akide Şekeri’ Nöbetçi Tiyatro’da Sanatseverlerle Buluşuyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirdiği ‘Nöbetçi Tiyatro’ uygulaması ile sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Devlet Tiyatrolarının ‘Nöbetçi Tiyatro’ uygulaması kapsamında bu hafta Ankara’da ‘Akide Şekeri’ adlı oyun sahnelenecek.
‘Akide Şekeri’ Nöbetçi Tiyatro’da Sanatseverlerle Buluşuyor mask
‘Akide Şekeri’ Nöbetçi Tiyatro’da Sanatseverlerle Buluşuyor mask
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Nöbetçi Tiyatro’da Bu Hafta Akide Şekeri’ Sanatseverlerle Buluşuyor

Proje kapsamında bu zamana kadar Antalya Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen ‘Dördüncü Ay’, Trabzon Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen ‘Ben Ödüyorum’ ve İzmir Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen ‘Kaşıkçılar’ adlı oyunlar sanatseverlerle buluştu. Beğeniye sunulan oyunlar sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Projenin dördüncü haftasında ise Bursa Devlet Tiyatrosunun sahnelediği ‘Akide Şekeri’, 18 Haziran Salı günü Küçük Tiyatro Sahnesinde perdelerini açacak.

Ali Meriç’in yazdığı ve Cenk Turan’ın yönettiği oyun, güzeller güzeli Akide’nin ev ararken hayatının aşkını bulmasını sazlı, sözlü ve eğlenceli bir anlatımla sunacak.

Geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez motifi olan ortaoyunu türündeki oyun, seyirciyi Kavuklu, Pişekar, Külhanbeyi ve Arap Bacı gibi renkli karakterlerle buluşturarak eski İstanbul komedisini sahneye yansıtacak.

Dekor tasarımının Özge Akarsu’ya, kostüm tasarımının Fatma Sarıkurt’a, ışık tasarımının Ali Karaman’a ve dans düzeninin Gizem Türköz’e ait olduğu ‘Akide Şekeri’, 18-22 Haziran tarihleri arasında her akşam saat 18.00’de Küçük Tiyatro sahnesinde izlenebilecek.

# TİYATRO ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 10:46 TSİ Ankara/ Altindağ- Kültür - Sanat

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‘Akide Şekeri’ Nöbetçi Tiyatro’da Sanatseverlerle Buluşuyor mask
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