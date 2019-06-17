‘Akide Şekeri’ Nöbetçi Tiyatro’da Sanatseverlerle Buluşuyor

’Nöbetçi Tiyatro’da Bu Hafta ‘Akide Şekeri’ Sanatseverlerle Buluşuyor



Proje kapsamında bu zamana kadar Antalya Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen ‘Dördüncü Ay’, Trabzon Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen ‘Ben Ödüyorum’ ve İzmir Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen ‘Kaşıkçılar’ adlı oyunlar sanatseverlerle buluştu. Beğeniye sunulan oyunlar sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Projenin dördüncü haftasında ise Bursa Devlet Tiyatrosunun sahnelediği ‘Akide Şekeri’, 18 Haziran Salı günü Küçük Tiyatro Sahnesinde perdelerini açacak.

Ali Meriç’in yazdığı ve Cenk Turan’ın yönettiği oyun, güzeller güzeli Akide’nin ev ararken hayatının aşkını bulmasını sazlı, sözlü ve eğlenceli bir anlatımla sunacak.

Geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez motifi olan ortaoyunu türündeki oyun, seyirciyi Kavuklu, Pişekar, Külhanbeyi ve Arap Bacı gibi renkli karakterlerle buluşturarak eski İstanbul komedisini sahneye yansıtacak.

Dekor tasarımının Özge Akarsu’ya, kostüm tasarımının Fatma Sarıkurt’a, ışık tasarımının Ali Karaman’a ve dans düzeninin Gizem Türköz’e ait olduğu ‘Akide Şekeri’, 18-22 Haziran tarihleri arasında her akşam saat 18.00’de Küçük Tiyatro sahnesinde izlenebilecek.