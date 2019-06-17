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Üniversite Çalkalanıyor... Rektörün Kızına Milyonluk Şantaj Skandalı

Koç Üniversitesi’nde bugün haber sitelerine düşen skandal haberin ardından adeta deprem yaşanıyor. Rektörün danışmanı Ramazan Kalaycı’nın rektörün kızı Ayşe İnan’a yaptığı şantaja ilişkin detaylar haber yazımızda yer alıyor.
Üniversite Çalkalanıyor... Rektörün Kızına Milyonluk Şantaj Skandalı mask
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Rektörün Kızına Milyonluk Şantaj

Haber ajanslarına son dakika gelişmesi olarak düşen şantaj olayı, gündemde bomba etkisi yarattı. Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan’ın danışmanının, rektörün kızı olan Ayşe İnan’a 1 milyon 100 bin liralık şantaj yaptığı iddia edildi. Koç Üniversitesi’nde bugün haber sitelerine düşen skandal haberin ardından adeta deprem yaşanıyor. Rektörün danışmanı Ramazan Kalaycı’nın rektörün kızı Ayşe İnan’a yaptığı şantaja ilişkin detaylar haber yazımızda yer alıyor.

Sabah Gazetesi’nde yapılan habere göre Koç Üniversitesi rektörü Umran İnan’ın danışmanı olarak görev yapan Ramazan Kalaycı’nın rektörün kızı Ayşe İnan’a 1 milyon 100 bin lirayı bulan şantaj uyguladığı öne sürüldü. Hazırlanan iddianamede skandal olaya ilişkin şu ifadeler kullanıldı: Koç Üniversitesi’nin rektörlük görevinde 2009 yılından bu yana görev yapan Umran İnan’ın kızı Ayşe İnan, 2014 yılında üniversitede güvenlik görevlisi olarak çalışma hayatını sürdüren Kani İrfan Kuzu ile dünya evine girdi. Evlenen çiftlerin aralarında bir süre sonra anlaşmazlık ortaya çıkınca skandal gelişmeler de patlak verdi. Öne sürülen iddialara göre Ayşe İnan, evde uyuşturucu madde kullanırken eşi Kuzu’ya yakalandı. Bu duruma tanık olan Kani İrfan Kuzu, rektörün kızı olan eşini devamlı olarak polise şikayet etmekle korkuttu.

Rektörün Danışmanı Araya Girdi

Öne sürülen iddialara göre Ayşe İnan’ın samimiyetinin bulunduğu, Koç Üniversitesi rektörü babasının danışmanı olan Ramazan Kalaycı’dan yardım istediği ve kendisine uyuşturucuyu Taksim’de tanımadığı bir kişinin verdiğini ifade etti. Bunun üzerine skandal olaya dahil olan Kalaycı, olayı araştırdığını söyledi. Kalaycı’nın, Ayşe İnan’a “Polis ve MİT’in elinde kayıtların var. Narkotik polisi seni takip listesine almış, arabanın kayıtları var. Uyuşturucu tacirleri ile birlikte çekilmiş fotoğrafların var, polis telefonunu dinlemiş.” diyerek onu korkuttuğu öne sürüldü. Kendisinin devlet içinde, emniyet birimlerinde ve MİT’te üst düzey tanıdıklarının olduğunu iddia eden Kalaycı, bu tanıdıkları aracılığıyla bütün kayıtların hepsini ortadan kaldırabileceğini ifade etti.

Rektörün Tanık Olarak İfadesine Başvuruldu

Ayşe İnan, rektör danışmanı Kalaycı’nın kendisinden kayıtları sildirmek bahanesiyle parça parça olacak şekilde toplamda 1 milyon 100 bin lira aldığını öne sürdü. Skandal olaydan Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan’ın haberdar olması üzerine dava savcılığa intikal etti. Davada rektörün de ifadesine başvurulduktan sonra, rektör danışmanı Ramazan Kalaycı gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan danışman, mahkemede vermiş olduğu ifadesinde şantaj yaparak para aldığı iddiasını kabul etmediğini beyan etti. Ancak hesabı araştırıldığında yüklü miktarda para olduğu gözlemlendi.

Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik

Kalaycı, “kamu görevlileri ile ilişkisi olduğunu öne sürerek bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısında hesap verecek.

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