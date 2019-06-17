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31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 21 Temmuz'da

İstanbul dünyanın iki kıtayı birleştiren tek yüzme organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 20 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Show Swim etkinliğinin ardından 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 21 Temmuz Pazar günü düzenlenecek. Yarışmaya 52 ülkeden 2400 kişi katılacak.
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31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 21 Temmuz'da mask
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Samsung’un katkılarıyla bu yıl 31. kez düzenlenecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Kanlıca İskelesi’nden başlayıp Kuruçeşme’de tamamlanacak. 52 ülkeden 2400 yüzücü 6,5 km’lik parkuru kulaçlarıyla en hızlı geçen kişi olmak ve ‘’Kıtalararası Yüzücü’’ unvanını almak için birbirleriyle yarışacak.

İstanbul’a Kulaçlı Tanıtım

Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 2016’da dünyanın en iyi açık su yüzme yarışı seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı İstanbul’un tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Uluslararası katılıma açık olan yarışa yurtdışından ilgi artarak devam ediyor. Etkinliğin 1200 kişilik yabancı yüzücü kontenjanı 28 dakikada doldu. Her yıl Rusya, Ukrayna, Birleşik Krallık gibi ülkelerin yoğun katılım gösterdiği yarışa bu yıl ilk kez Endonezya, Umman, Pakistan, Peru ve Filipinler’den yüzücüler de katılacak. Etkinliğin en genç yüzücüsü 14, en yaşlı yüzücüsü 89 yaşında olacak.

Efsane Yüzücü Onur Konuğu!

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı katılımcıları arasındaki rekabet kadar, dünyaca ünlü konuklarıyla da adından söz ettirecek. 2009 yılında 5 kıtayı kulaçlarıyla aşmayı başararak dünyada bir ilki gerçekleştiren yüzücü Marcos Diaz, Show Swim etkinliğine katılmasının ardından 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda yerini alacak.

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