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Konut Kredisi Faiz Oranlarında İndirim... İşte O Bankalar ve Faiz Oranları....

Birbiri ardına konut kredileri faiz oranlarında indirime giden bankalar, vatandaşların da yüzünü güldürmeyi başardı. Geride bıraktığımız son iki günde ülkemizde bankacılık sektöründe faaliyet gösteren dört farklı banka konut kredisinde faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika gelişmelerinin detaylarını haber yazımızda bulabilirsiniz.
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Konut Kredisi Faiz Oranında İndirim Yapan Dört Banka Hangileri?

Konut kredisi faiz oranlarının yüksek olmasından şikayetçi olan vatandaşların yüzlerini güldürecek bir gelişme yaşandı. Hayallerindeki evi satın almak isteyen kişiler, konut kredilerinin el yakan faiz oranlarından şikayetçi oluyorlardı. Bununla birlikte konut kredisi faizlerinin yüksek olması sebebiyle konut satışlarında da düşüş yaşanmasının ardından bankalar bu duruma el attı. Birbiri ardına konut kredileri faiz oranlarında indirime giden bankalar, vatandaşların da yüzünü güldürmeyi başardı. Geride bıraktığımız son iki günde ülkemizde bankacılık sektöründe faaliyet gösteren dört farklı banka konut kredisinde faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika gelişmelerinin detaylarını haber yazımızda bulabilirsiniz.

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalardan olumsuz etkilenen konut kredisi faiz oranları, son 3 aydır çizmiş olduğu grafikte artış gösteriyordu. Bu durum, aynı zamanda konut satışlarını da olumsuz etkilemişti. Konut kredisi aracılığıyla ev sahibi olmak isteyen vatandaşların da hoşuna gitmeyen bu olumsuz tabloya bankalardan gerekli müdahale gelmeye başladı. Zira bu kapsamda ICBC ve Akbank konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmişti. Bu bankaların hemen ardından da geçtiğimiz gün HSBC ve ŞekerBank konut kredisi faiz oranlarında düşüş yaptıklarını kamuoyuna duyurdu. Vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanan bu gelişmelerin ardından konut kredisi faiz oranlarının daha da düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Bu konuda görüşlerine başvurulan uzmanlar, döviz kurlarında herhangi bir yükseliş görülmemesi halinde bankalar tarafından yapılan konut kredisi faiz oranlarındaki indirimlerin devam edeceğini kaydetti.

Konut Kredisi Faiz Oranlarında İndirim

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği bankaların konut kredisi faiz oranlarında peş peşe indirimler yapılıyor. İlk olarak ICBC ve Akbank’ın birbiri ardında konut kredisi faiz oranlarında indirime gittiklerini açıklamalarının ardından dün de HSBC ve ŞekerBank tarafından indirim yapıldığı kamuoyuna duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından bankaların müşterilerine sunmuş olduğu konut kredisi faiz oranları yeniden merak konusu oldu.

İşte konut kredisi faiz oranlarında indirime giden dört farklı bankanın konut kredisi kampanyaları…

  • ICBC Bank Konut Kredisi, yapılan indirim sonucunda %2,4’ten %1,65 seviyelerine geriledi.
  • Akbank Konut Kredisi, yapılan indirimle beraber 5 yıl vadeye kadar %2,16 faiz oranını kullanırken, 10 yıl vadeye kadar seçeneklerde ise %2,14 konut kredisi faiz oranını uygulamaya başladı.
  • HSBC Bank Konut Kredisi, bankanın yapmış olduğu indirim kampanyasının ardından 10 yıl vadede %2,25 faiz oranı seviyelerine kadar gerilemiş oldu.
  • ŞekerBank Konut Kredisi, 48 ay vadede %2,25 faiz oranına sahipken, 60 ay vadede ise %2,39 faiz oranından uygulanmaya başlandı.

Bugün 13:15 TSİ - Ekonomi

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