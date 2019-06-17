Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:22 TSİ- Eğitim G: Bugün 13:27 TSİ

YKS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2019 YKS sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Bununla birlikte geride bıraktığımız gün akşam saatlerinde 2019 YKS soru ve cevap anahtarı ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte geride kalan 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı soru ve cevapları ile ilgili olarak bilinmesi gereken tüm detaylar…
mask
Büyütmek için resme tıklayın

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Soru ve Cevapları Yayımlandı! YKS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık iki buçuk milyon üniversite öğrencisi adayının ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı gerçekleştirildi. Zorlu maratonun sonlandırılmasının ardından TYT, AYT ve YDT sınavlarına giren adaylar, şimdi gözlerini sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe dikti. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2019 YKS sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Bununla birlikte geride bıraktığımız gün akşam saatlerinde 2019 YKS soru ve cevap anahtarı ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte geride kalan 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı soru ve cevapları ile ilgili olarak bilinmesi gereken tüm detaylar…

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç farklı oturumdan meydana gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda sona gelindi. Geride bıraktığımız hafta sonu yaklaşık iki buçuk milyon üniversite öğrencisi adayının girdiği sınavın ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, resmi internet sitesi aracılığıyla adayların merak ettiği 2019 YKS soru ve cevap anahtarını kamuoyuna duyurdu.

YKS 2019 Soruları ve Cevap Anahtarı Yayımlandı!

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada; 15 Haziran 2019 tarihinde YKS 1. oturumu TYT, 16 Haziran 2019 tarihinde YKS 2. oturumu AYT ve 3. oturum YDT soru ve cevap anahtarına erişimin 16 Haziran 2019 tarihinde saat 20.00’den sonra gerçekleştirilebileceğine dikkat çekildi. ÖSYM, yayınlamış olduğu link ile sınava giren adayların soru ve cevap anahtarına ulaşımını sağladı.

Temel Yeterlilik Testi’nde İptal Edilen Soru

ÖSYM yetkilileri, 2019 YKS sınav soruları ve cevap anahtarını açıklamadan önce 15 Haziran 2019 günü gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT)’den bir sorunun iptal edildiğini kamuoyuna duyurdu. Bu açıklamaya göre, Matematik Testi’nin 6. sorusunun iptal edildiği ve bu sorunun değerlendirme kapsamı dışında tutulacağı ifade edildi.

YKS 2019 Sonuçları Hangi Tarihte Açıklanacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin daha önce kamuoyuna duyurmuş olduğu sınav kılavuzunda yer alan takvime göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe gününde erişime açılacak. Öte yandan söz konusu YKS 2019 kılavuzunda, sınava giren adayların adreslerine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyeceği de açıklandı. Buna göre sınava giren adaylar sonuçlarını T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden veya kurumun mobil uygulamasından yararlanarak kendilerinin öğrenmesi gerekecek. Bununla birlikte kurum tarafından duyurulan sonuçlar, adaylara tebliğ niteliğinde sayılacak.

# ÖZEL OKULLAR ANKARA İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 13:22 TSİ Ankara- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Öğrenciler Bugün Karne Yarın Sınav Heyecanı Yaşayacak mask
Öğrenciler Bugün Karne Yarın Sınav Heyecanı Yaşayacak
YKS Sınavında Gürültüye Geçit Verilmeyecek mask
YKS Sınavında Gürültüye Geçit Verilmeyecek
Sınav Öncesi Öğrencileri Rahatlatacak Öneriler mask
Sınav Öncesi Öğrencileri Rahatlatacak Öneriler
Dikkat: Yıl sonu Gösterileri Çocuklara travma Yaşatabilir mask
Dikkat: Yıl sonu Gösterileri Çocuklara travma Yaşatabilir
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? mask
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
TYT, AYT ve YDT Oturumları Tarih ve Saat Kaçta? mask
TYT, AYT ve YDT Oturumları Tarih ve Saat Kaçta?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
Müge Anlı Canlı Yayınında Kan Donduran Gelişme... mask
Müge Anlı Canlı Yayınında Kan Donduran Gelişme...
Ata Memleketi Çankırı'dan İngiltere Başbakan adayı Johnson'a, destek mask
Ata Memleketi Çankırı'dan İngiltere Başbakan adayı Johnson'a, destek
Ekrem İmamoğlu ve Binalı Yıldırım'ın Tarihi Buluşması Canlı Yayını mask
Ekrem İmamoğlu ve Binalı Yıldırım'ın Tarihi Buluşması Canlı Yayını
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Soruları ve Yorumları mask
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Soruları ve Yorumları
Erdoğan'dan Karne Alan Öğrencilere Mesaj mask
Erdoğan'dan Karne Alan Öğrencilere Mesaj
20 milyonluk servetini Bakıcısına Bıraktı! İş Adamının Tek Şartı Var mask
20 milyonluk servetini Bakıcısına Bıraktı! İş Adamının Tek Şartı Var

GALERİ

Şener Şen'in 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu: İstanbul' diye Ankara'ya bıraktılar mask
Şener Şen'in 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu: İstanbul' diye Ankara'ya bıraktılar
İlhan Koman'nın 98. Yaş Gününe Özel Doodle! İlhan Koman Kimdir? mask
İlhan Koman'nın 98. Yaş Gününe Özel Doodle! İlhan Koman Kimdir?
Binali Yıldırım Kimdir? mask
Binali Yıldırım Kimdir?
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınına büyük ilgi: Ankara sokakları boşaldı mask
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınına büyük ilgi: Ankara sokakları boşaldı
Ankara'da 4 araç birbirine girdi: 7 yaralı mask
Ankara'da 4 araç birbirine girdi: 7 yaralı
Sokak hayvanları için '30 gün 39 şehir 10 bin kilometre' mask
Sokak hayvanları için '30 gün 39 şehir 10 bin kilometre'
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL