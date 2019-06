Gece Makyajınız Nasıl Olmalı?

“Gece makyajı kıyafet ve aksesuarlarınızı tamamlayacak ve her birini öne çıkaracak en önemli unsur sayılabilir” ifadelerini kullanan Can Ağım sözlerine şöyle devam etti: “Özel günlerde benim en çok sevdiğim kesinlikle ters köşe makyajlardır. Kıyafet ve aksesuarlara göre daha belirgin ya da zıt renk ürünler kullanmak her zaman sizi bir adım öne taşır. Belirgin, iddialı kıyafetlerde ise en natürel uygulamaları tercih etmek gerekiyor. Far paletleri, ruj seçenekleri ile birçok rengi barındıran Sinosha, hem doğallığınızı hem de iddianızı konuşturacak. Günlük ve gece makyajınızda Sinosha’nın renklerinden ilam alarak dudaklarınızı da ön plana çıkarabilirsiniz.”