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Gece Makyajınız Nasıl Olmalı?

Bizim için en özel günlerde en güzel hissetme arzusu içindeyiz. Bunun için de baştan aşağı en ideal kombini sağlamamız gerekir. Sinosha Makyaj Sanatçısı Memet Can Ağım gece makyajınız ile kusursuz görünmenizin püf noktalarını paylaştı.
Gece Makyajınız Nasıl Olmalı? mask
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“Gece makyajı kıyafet ve aksesuarlarınızı tamamlayacak ve her birini öne çıkaracak en önemli unsur sayılabilir” ifadelerini kullanan Can Ağım sözlerine şöyle devam etti: “Özel günlerde benim en çok sevdiğim kesinlikle ters köşe makyajlardır. Kıyafet ve aksesuarlara göre daha belirgin ya da zıt renk ürünler kullanmak her zaman sizi bir adım öne taşır. Belirgin, iddialı kıyafetlerde ise en natürel uygulamaları tercih etmek gerekiyor. Far paletleri, ruj seçenekleri ile birçok rengi barındıran Sinosha, hem doğallığınızı hem de iddianızı konuşturacak. Günlük ve gece makyajınızda Sinosha’nın renklerinden ilam alarak dudaklarınızı da ön plana çıkarabilirsiniz.”

Bugün 14:19 TSİ - Kadın

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