Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,34’lük yükselişle başladı. Endeks, 311,49 puanlık azalışla 90 bin 475 puandan açılırken, bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti.
Bugün 14:23 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 14:25 TSİ
17 Haziran 2019 Borsa Haftaya Düşüşle Başladı
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,34’lük düşüşle başladı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz