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17 Haziran 2019 Borsa Haftaya Düşüşle Başladı

Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,34’lük düşüşle başladı.
17 Haziran 2019 Borsa Haftaya Düşüşle Başladı mask
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,34’lük yükselişle başladı. Endeks, 311,49 puanlık azalışla 90 bin 475 puandan açılırken, bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti.

(İHA)

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