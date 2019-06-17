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17 Haziran 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,9190 liradan, euro ise 6,6420 liradan haftaya başladı.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 5,9170 liradan alınan dolar 5,9190 liradan, 6,64 liradan alınan euro ise 6,6420 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,87 liradan, euro ise 6,62 liradan satılmıştı.

(İHA)

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