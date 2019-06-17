AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’u dün Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezi’nde İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde bir araya geldi. “ İstanbul 2019 seçim özel” isimli programda biraya gelen ikilinin ilk karşılaşma anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yıldırım’ın ve İmamoğlu’nun bir birilerine sarılarak selamladıkları görüldü. İkilinin daha sonra canlı yayına hazırlık yaptığı görüldü.
Bugün 14:37 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:38 TSİ
Yıldırım ve İmamoğlu’nun İlk Karşılaşma Anı Görüntüleri
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun dün akşam gerçekleşen ortak yayın öncesi ilk karşılaşma anı görüntüleri ortaya çıktı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz