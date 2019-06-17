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10,000 TL Ödüllü "Social Impact Awards” Başvuruları için Son 3 Gün

Yaşadığı dünyada pozitif bir etki bırakmak isteyen ve bu amaçla harekete geçmeye istekli gençleri, geleceği şekillendiren bireylere dönüştürmeyi amaçlayan ve Impact Hub Istanbul yürütücülüğünde gerçekleşen "Social Impact Award” programı kuluçka dönemi başvuruları bu hafta açıldı.
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10,000TL Ödüllü "Social Impact Awards” Başvuruları için Son 3 Gün
Nisan ayında Impact Hub İstanbul’da gerçekleşen bir açılış buluşmasının ardından; alanının önde gelen isimleri tarafından gerçekleştirilen ücretsiz atölyelere katılan genç girişimciler; bugüne kadar bir yandan fikirlerini ayakları yere basan iş modellerine dönüştürmeye başladılar, bir yandan da “girişimcilik", "fikir geliştirme", "iş modelleri" ve "iş geliştirme" konularında kendilerini geliştirme şansını yakaladılar. 
Son 10 yılda 20'den fazla ülkede, sayısız genci sosyal etki odaklı girişimler kurmaları yönünde desteklemiş olan "Social Impact Award” programına https://apply.socialimpactaward.net/turkey/ websitesi üzerinden, 20 Haziran 2019 tarihine kadar başvurabilinecek. 
 
Programa yapılan tüm başvurular arasından seçilecek 8 genç girişimci  "Social Impact Award” Kuluçka Programı finalisti olacak. Kuluçka programına katılmaya hak kazanacak 8 girişimci, 9-10-11 Temmuz'da EFSE Entrepreneurship Academy sponsorluğunda gerçekleşecek Social Impact Bootcamp ile 3 ay sürecek kuluçka dönemine adım atacak. Program süresince girişimciler; iş fikirlerini strateji, finans, pazarlama ve yönetim süzgecinden geçirirken, alanlarının önde gelen deneyimli iş insanları ile bir araya gelerek çeşitli atölye, seminer ve eğitimlere de katılma şansı yakalayacak. Program sonunda 8 genç girişimciden 3'ü "Social Impact Award" ile ödüllendirilecek ve 10.000 TL para ödülünün de sahibi olacak.
Kazananlar ayrıca kuluçka programının gerçekleştirildiği ülkelerden bütün kazananların katılımı ile Kiev'de gerçekleşecek SIA Summit 2019’a katılma şansı elde edecekler.
Program ile ilgili açıklamada bulunan Impact Hub Istanbul Kurucu Ortağı Semih Boyacı:
"Impact Hub Istanbul olarak önceliklerimizden biri de gençler arasında etki odaklı girişimcilikle ilgili farkındalık yaratmak, onları bu konuda geliştirmek ve sosyal girişimcilik ekosisteminin çok ihtiyacı olan erken aşama girişim sayısının artmasını sağlamak. Bu nedenle 20 senedir dünyanın farklı yerlerinde kendini kanıtlamış, gençlere etki odaklı fikirlerini hayata geçirirken ihtiyaçları olan tüm araçları sağlayan bu önemli programı Türkiye’ye getirmek için çok çalıştık. Gençlerin, sosyal sorunların çözümüne girişimcilik temelli olarak aktif katılımlarının, geleceği çok daha güzel bir yer yapacağına inanıyoruz. Bu inançla genç girişimcileri Impact Hub Istanbul öncülüğünde "Social Impact Award” programına davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Programa katılan erken aşama fikirlerin gelişimi ile birlikte, önümüzdeki iki yıl içinde "Social Impact Award” sürecinin çıktıları, bu programın öneminin de doğrudan kanıtı olacaktır.” şeklinde konuştu.
"Social Impact Award” hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için https://turkey.socialimpactaward.net/ ve başvurular için https://apply.socialimpactaward.net/turkey/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Son başvuru tarihi 20 Haziran 2019.

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