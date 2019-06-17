GCA Genel Müdürü Abdullah Gayret: ''Global arenada pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz.''

Yılda kaç cam şişe üretiyorsunuz ve bu rakam son birkaç yılda değişti mi? Üretim kapasitesinde bir büyüme vb. konularda gelecek senelerde herhangi bir gelişme/değişme planlıyor musunuz?

Günlük olarak ortalama 1-1,5 milyon civarında cam şişe ve kavanoz üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu rakam şu an için bizim memnuniyet duyduğumuz bir düzeyde seyrediyor. Tabii ki üretim kapasitemizi arttırmak, uzun süreli planlarımız arasında bulunuyor. Bu durum gelişimin ve büyümenin kaçınılmaz bir sonucu ama kısa vadede asıl önceliğimizi Ar-Ge yatırımlarına vermeyi düşünüyoruz. Kalitenin sınırı yok ve biz de yaptığımız yatırımlarla kalitemizi olabildiğince geliştirmeye çalışıyoruz. Sektörümüzü daha ileriye taşımak için atacağımız en etkili adım bu olacaktır. Gelişen teknolojileri üretim sürecimize entegre ederek ve bu teknolojilere kendimizden de bir şeyler katarak devam ediyoruz.

Sizce şirketinizi başarılı yapan şey nedir? Ürünlerinizin rakiplerinize kıyasla ne gibi avantajları vardır?

Gürallar Cam Ambalaj olarak bizim için en önemli nokta, ürün kalitesidir. Yaptığımız araştırmalar, yatırımlar ve teknolojik geliştirmelerin sonucunda ürünümüzün kalitesini nasıl daha iyi bir noktaya taşıyabileceğimizi düşünür, iş ortaklarımız için ismimize yakışanı yapmak için çalışırız. Ayrıca biz, projelerimizi müşterilerimizin istekleri doğrultusunda şekillendiririz. Alınan brief doğrultusunda ekiplerimiz yoğun bir çalışma disipliniyle yaratıcı çözüm ve pragmatik yaklaşımlar üretir. Mutlak bir müşteri memnuniyetini hedefleyen GCA olarak, sağladığımız hizmette de iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. Sektörde bir hizmet inovasyonu sayılabilecek şekilde, iş ortaklarımıza mühendis ekibimizden Proje Koordinatörü tahsis ediyoruz. Proje Koordinatörleri müşterimiz için şirketimiz içindeki iletişim kanalı olmakta ve marka elçisi vasfını üstlenmektedir.

Tüm bunları yaparken sahip olduğumuz gücümüzü ise Gürallar Cam Ambalaj olarak bağlı olduğumuz ve 20 yıldır cam sektöründe LAV markasıyla faaliyet gösteren Gürallar Grup’un tecrübesinden alıyoruz.

Üretim sistemlerimiz BRC IOP Ürün Güvenlik Sistemi’ne uygun olarak tasarlanmış ve sertifikalandırılmıştır. Bu sertifika, üretimden çıkan ürünlerin herhangi bir fiziksel veya kimyasal kirlilik olmadan doğrudan iş ortaklarına sunulmasını garanti eder. Ayrıca tüm cam ambalaj imalat proseslerimiz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ne uygun olarak yürütülmekte ve denetlenmektedir.

Gürallar Cam Ambalaj'ın cam ambalaj imalat şartnamesinde üstlendiği değerleri sağlamak amacıyla çeşitli laboratuvar testleri yapılmaktadır. Önce “polariskop”, otomatik kalite kontrol ekipmanında ölçülen iç gerilimleri doğrulamak için kullanılır, daha sonra termal şok direnci, dikey yük dayanımı, yan darbe dayanımı, kaplama kalınlığı, ürünlerin iç duvar kalınlığı dağılımı otomatik olarak test edilir ve ölçülür. Kontrol makinelerinin yanı sıra ürünlerin cam rengi spektrofotometre cihazı ile kontrol edilmektedir.

Türkiye ve Avrupa’da cam ambalaj pazarındaki mevcut durum nedir?

Türkiye’deki iç pazar hacmi her sene genişliyor. Tüketicilerin de cam ambalaj konusunda bilinçlenmesi sonucunda talep de her geçen sene artış gösteriyor.

Avrupa düzeyinde cam ambalaj üretimine bakarsak, Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu’nun (FEVE) şubat ayında yayımladığı verilere göre 2018’in ilk yarısında, hacim olarak %1 (ton) ve birim bazında %1 büyüme kaydedildi. Bu büyüme ağırlık bazında %2, birimler bazında %2,3 oranında bir büyüme kaydedilen 2017 yılı verilerine göre paralellik gösterirken, 2012'den bu yana görülen tarihsel eğilim ile de doğru orantılıdır.

2012-2017 arasında, üretimde yaklaşık 1,7 milyon ton (%8,3 artış) veya 6.4 milyar birim (% 8.9) artış görülmüştür. Genel olarak, tüm yiyecek ve içecek pazarında cam için bir talep artışı yaşanmıştır ve gidişat önümüzdeki yıllar için de olumlu seyretmektedir.

Tüm dünyada deniz kirliliği sorununa verilen medyatik ve politik dikkat nedeniyle, sadece plastikler değil, tüm ambalaj malzemeleri de dikkatleri üzerine çekti. Tüketiciler de ürünlerin paketlenmesi konusunda gittikçe daha bilinçli hale geldiler. Aslında, bu durum günümüzde satın alma kararını tetikleyici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye ayağını GCA olarak yürüttüğümüz Feve’nin tüketici platformu olan Friends of Glass araştırması, Avrupalıların % 73'ünün cam malzemeyi ambalaj ürünleri arasında okyanus dostu olarak 1. sırada değerlendirdiğini, % 78'inin ise yiyecek ve içecek ürünlerini satın alırken en iyi ambalajlama seçimleri arasında gördüğünü ortaya koyuyor. Tüketiciler üç yıl öncesine göre daha fazla cam ambalaj kullandıklarını söylüyorlar. Gürallar Cam Ambalaj, Türkiye'de camın sürdürülebilirlik avantajlarının, % 100 ve sınırsız şekilde geri dönüştürülebilme özelliklerinin topluma iletilmesi konusunda öncülük etmektedir.

Gelecek yıllarda satışlarda bir büyüme bekliyor musunuz? Cam ambalaj ihracatı yapıyor musunuz? Bu durumda herhangi bir değişiklik var mı / olacak mı?

Global düzeyde bir üretim kalitesine sahip olmak, ihracat hacmimizi artırıyor. Biz de kısa sürede yakaladığımız gelişim grafiğimiz sayesinde genellikle Orta Doğu, Afrika ve Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz.

GCA olarak kuşkusuz, endüstrimizdeki küresel trendlerle her daim güncel kalmayı ve uluslararası arenada pazar payımızı arttırmayı hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda yurt dışında Anuga, Gulfood ve Sial gibi uluslararası düzeyde gerçekleşen en önemli fuarlara katılım sağlıyor, kendi sektörlerine öncülük eden gıda ve içecek firmalarıyla görüşmelerde bulunuyoruz.

Ülkemizde ise cam ambalaj sektöründe önemle takip edilen Avrasya Ambalaj Fuarı’nda hem yerel hem de global müşterilerimizi misafir ediyor, yeni projeler üzerine görüşmeler düzenliyoruz. Bu yıl da 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Sergi Merkezi’nde 5. Koridorda yer alacak standımıza bekliyoruz.

Fuar ve organizasyonlara aktif katılımımız dışında gelişen dünyanın en önemli araçlarından dijital mecrada da atılımlar gerçekleştiriyoruz. Dijital pazarlama yöntemlerini profesyonel olarak kullanarak hedef pazarımızda marka bilinirliğimizi arttırmaya devam ediyoruz.

Türkiye’de cam ambalaj endüstrisindeki son trendler nelerdir?

Dünyada olduğu gibi Türkiye’deki trendler de her dönem yeniden şekilleniyor ve bu trendler Gürallar Cam Ambalaj olarak en çok önem verdiğimiz konulardan birisi. Özellikle bugün yaşadığımız çağda daha hızlı bir değişim söz konusu. Türkiye’de de değişen trendler cam ambalaj endüstrisini büyük ölçüde etkiliyor çünkü trendleri ne kadar iyi takip edersek iş ortaklarımıza da o kadar kaliteli bir hizmet verebiliyoruz.

Türkiye’de cam ambalaj endüstrisindeki son trendlerin de en başında sağlıklı bir yaşam geliyor. İçindeki madde ile herhangi bir etkileşime girmeyen cam ambalaj, gıdaların tadı, kokusu ve aromasının değişmeden uzun süre boyunca korunmasını sağlıyor. Haliyle cam ambalaj da sağlıklı bir yaşamı önemseyenler için tercih sebebi oluyor.

Premium bir hizmet anlayışı da yükselen bir diğer trend olarak karşımıza çıkıyor. Değişen hedef kitle alışkanlıkları, iş ortaklarımızı cam ambalaj tercih etmeye yöneltiyor. Bunların yanında, çevreye verilen zararları azaltabilmek adına gelişen sorumluluk anlayışı da doğaya saygılı yapısı sayesinde cam ambalajın popülaritesini ve cam ambalaj sektöründeki gelişimleri olumlu etkilemekte.

Son olarak geri dönüşümün öneminin anlaşılmaya başlanması, endüstrimizin en önemli trendlerinden biri olarak sayılabilir. %100 geri dönüştürülebilen cam ambalaj, sağladığı enerji tasarrufu ve kaynak kullanımını azaltması sayesinde daha geniş kitlelere yayılmaya devam ediyor.