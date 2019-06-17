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17 Haziran 2019 Serbest Piyasada Altın Fyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 253 lira oldu.
17 Haziran 2019 Serbest Piyasada Altın Fyatları mask
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İstanbul Kapalıçarşı’da 252,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 253 liradan, bin 666 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 687 liradan, 230,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 234,50 liradan, bin 628 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 648 liradan, 814 liradan alınan Yarım Ziynet 824 liradan ve 407 liradan alınan Çeyrek Ziynet 412 liradan satıldı.

(İHA)

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