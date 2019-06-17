Bugün Neler Yaşandı? 17 Haziran 2019 Günün Özeti...

7 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli adliyede.... Zonguldak merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Uyuşturucu operasyonları kamerada..... İstanbul’da düzenlenen 3 farklı operasyonda 75 kilo skunk (Hint keneviri), 60 bin adet extacy hap, 8 kilo bonzai hammeddesi ile bonzai yapımında kullanılan 20 kilo madde ve 18 kilo aseton ele geçirildi. Baskınlarda 10 şüpheli yakalanırken operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

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İşsizlik rakamları açıklandı..... İşsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 4 puanlık artış ile yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti.

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Mayıs ayında 82 bin 252 konut satıldı..... Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında azalarak 82 bin 252 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mayıs ayı Konut Satış İstatistikleri verisini açıkladı.

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İhracatçılara kambiyo vergisi muafiyeti Resmi Gazete’de..... İhracatçıların döviz alımlarında binde 1’lik kambiyo vergisi ödememesini sağlayacak karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TİM ’İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde, ihracatçılar için açıkladığı kambiyo vergisine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı kararına göre sanayi sicil belgesi ve ihracatçı birliklerine üye olanlar döviz alımlarında binde 1’lik kambiyo vergisi ödemeyecek.

(İHA)