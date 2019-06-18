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Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 15 kişi yaralandı.
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Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Edinilen bilgiye göre Yozgat’ın Çekerek ilçesinden İstanbul’a gitmekte olan E.F. E. yönetimindeki 34 VA 0314 plakalı yolcu otobüsü Sorgun ilçesi yakınlarında yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 1’i ağır 15 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bugün 00:43 TSİ İHA Yozgat- Asayiş

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