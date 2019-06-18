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Renault'dan Haziran Ayı Kampanyası

Haziran ayında Renault’nun tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı fiyatlar* ve artan ödemeli kredi seçenekleri yer alıyor.

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Müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30.000TL peşinat ve aylık 1.500TL’den başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olma fırsatı buluyor. Kampanya kapsamında Clio HB modeline 30.000TL peşinat ile 1.500TL’den başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor. Megane Sedan’da 40.000TL peşinat ile 2.000TL aylık taksit avantajı sunulurken Captur modeli için 65.000TL peşinat ile 2.500TL aylık taksit bulunuyor. Kampanyada Kadjar ise 65.000TL peşinat ve 3.000TL gibi cazip aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor. Artan ödeme seçeneği için 2,09 faiz oranı yer alıyor.

Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için 24.000 TL’ye kadar 12 ay vade için sıfır faiz, 60.000 TL’ye kadar 12 ay vade seçeneği için 0,99 faiz fırsatı bulunuyor.

Haziran ayında Clio HB 80.750 TL, Kangoo 96.250TL, Megane Sedan 108.250TL, Trafic ve Master 124.750TL, Captur 140.250TL, Yeni Kadjar ise 158.250TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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