Ankara’da devam eden yoğun sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle akan topraklar, Altındağ Belediyesi tarafından kamyon ve kepçelerle kaldırıldı. Yüksek bölgelerden akan toprak ve çamurların mazgalları tıkamaması için yoğun bir mesai harcayan ekipler, sokaklar tertemiz hale getirdi. Karapürçek, Beşikkaya, Feridun Çelik, Doğantepe, Çamlık, Battalgazi ve Alemdağ gibi dik yokuşların bulunduğu mahalleler başta olmak üzere, Altındağ’ın genelinde temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, vatandaşlara rahat nefes aldırdı. Sel sularının taşıdığı toprak birikintileri nedeniyle yollar kapanmazken, altyapı giderlerinde de tıkanma yaşanmadı.
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Yağmur Sonrası Altındağ'da Temizlik
Altındağ Belediyesi, Ankara'da ki sağanak yağışlar sonrası yüksek kesimlerden akan toprak ve atıkların mazgalları tıkamaması için yoğun bir temizlik çalışması yürüttü.
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