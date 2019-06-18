Yağmur Sonrası Altındağ'da Temizlik

Ankara’da devam eden yoğun sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle akan topraklar, Altındağ Belediyesi tarafından kamyon ve kepçelerle kaldırıldı. Yüksek bölgelerden akan toprak ve çamurların mazgalları tıkamaması için yoğun bir mesai harcayan ekipler, sokaklar tertemiz hale getirdi. Karapürçek, Beşikkaya, Feridun Çelik, Doğantepe, Çamlık, Battalgazi ve Alemdağ gibi dik yokuşların bulunduğu mahalleler başta olmak üzere, Altındağ’ın genelinde temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, vatandaşlara rahat nefes aldırdı. Sel sularının taşıdığı toprak birikintileri nedeniyle yollar kapanmazken, altyapı giderlerinde de tıkanma yaşanmadı.

Ekiplerde Yoğun Çalışma

Çalışmalar hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Metrekareye düşen yağmur miktarının oldukça fazla olduğu günler yaşıyoruz. Altındağ Belediyesi olarak aldığımız önlemler ve ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla, bazı olumsuz durumların kısa sürede üstesinden geldik. Sel sularıyla taşınan toprak ve atıkların mazgalları tıkamaması için anında müdahale ettik. Meteorolojiden gelen raporlar doğrultusunda halkımızın olumsuzluklarla karşılaşmaması için ekiplerimiz seferber olmuş durumda” dedi.