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Altınok'tan Yeni Evlenen Çiftlere Hediye

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, evlenen çiftlerin kamera ve fotoğraf çekimlerinin ücretsiz olacağı müjdesini verdi. Altınok, “Geçmişte olduğu gibi gelecekte de hiç kimseye haksız kazanç imkânı vermeyeceğiz. Kamu kaynaklarından hiçbir vatandaşımız fahiş fiyatla yararlanmaya zorlanamayacak” dedi. 
Altınok'tan Yeni Evlenen Çiftlere Hediye mask
Altınok'tan Yeni Evlenen Çiftlere Hediye mask
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Başkan Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi Aşık Veysel Nikah Sarayı’nda evlenen çiftlere düğün hediyesi olarak, kamera ve fotoğraf çekimlerinin ücretsiz olacağını sosyal medya hesabından, “Keçiören Belediyesi Nikâh Salonu’muzdaki çiftlerimizin mutlu günlerine vaat ettiğimiz gibi destek oluyor, hediye ettiğimiz fotoğraf ve video çekimlerimizle hatıralarını ölümsüzleştiriyoruz. Tüm çiftlerimize iki cihan saadeti diliyorum, her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” sözleriyle duyurdu.

“Çiftlerin Mutlu Gününden Rant Elde Etmek İsteyenin Karşısındayız''

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, seçim dönemindeki “Evlenmeyen genç kalmayacak” başlığı altındaki vaatlerini hatırlatarak, “İdaresi, işletmesi ve denetimi Belediyemize ait olan nikah ve düğün salonlarımızda yuva kurmak isteyen çiftlerimiz ve onların bu gününe tanıklık eden ailelerimize yönelik çok cüzi fiyatlarla düğün salonu, ikram ve orkestra hizmeti sunacağımızın sözünü vermiştik. Ayrıca müjde olarak imkanı olmayan gençlerimizin de nikah salonu, pasta, kuruyemiş, orkestra, sanatçı, fotoğraf ve video gibi düğün masraflarının Belediyemizce karşılanacağını duyurmuştuk. Evlenen tüm çiftlerimizin kamera ve fotoğraf çekimlerini ücretsiz yapıyoruz. Onlar da bu uygulamadan son derece memnun, vatandaşımızı üzen, çiftlerimizin mutlu gününden rant elde etmek isteyenler karşısında bizi bulmaya devam edecek” dedi.

Yeni Çiftler Uygulamadan Memnun

Yeni başlayan uygulamadan son derece memnun olduklarını belirten çiftler, daha önce fotoğraf ve video çekimleri için fahiş fiyatlar istendiğini ve kendilerinin cep telefonlarından dahi çekim yapmalarına izin verilmediğini ifade ederken, uygulama sayesinde düğün masraflarının azaldığını da vurguladılar. Sosyal medya hesaplarından olumlu tepkilerini dile getiren vatandaşlar, “Yaparsa efsane Başkan Turgut Altınok yapar”, “Turgut Altınok farkı” ifadelerini kullandılar.​

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Bugün 09:59 TSİ Ankara/ Keçiören- Gündem

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