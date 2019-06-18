Aruni Sanat Günleri’nin İlki Gerçekleşti

15 Haziran Cumartesi günü Lugal, A Luxury Collection Hotel, Ankara’da bulunan Aruni Restoran’da Aruni Sanat Günleri’nin ilki gerçekleştirildi.

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi ve ODTÜ Mezunlar Derneği Koleksiyon Kulübü ile işbirliği içerisinde gerçekleşen, iş dünyasından davetlilerin ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer’in de olduğu etkinlikte, araştırmacı va yazar Yavuş İşcen’in “Tournefort’un Ankara Gravürü” konulu söyleşisine yer verildi.

Gökyay Vakfı’nın Ankara Kalkınma Ajansı ile birlikte düzenlediği “ Ankara Temalı Satranç Takımı” yarışmasının sonucunda, Ankara’yı sembolize eden anıtsal yapılar arasında Sheraton Ankara Hotel & Convention Center’a da yer verilmesi sebebiyle, Satış ve Pazarlama Direktörü Yasemin Yaman’a Gökyay Vakfı Kurucuları’ndan Birten Gökyay ve Vakıf Yöneticileri’nden Selma Dölek satranç takımını takdim etmiştir. Birten Gökyay, dünyada şehirlere ait satranç takımlarının oluşturulmasının bir akım olduğunu ve bu yarışmayı düzenlerken Ankara’nın mimarlık tarihini ve kültürel mirasını yansıtmayı hedeflediklerini ifade etmiştir.