Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:21 TSİ- Gündem G: Bugün 10:22 TSİ

Ticaretin Kalbi Çerkez Sokak Yenilendi

Ankara'da ticaretin kalbinin attığı Ulus Çerkez Sokak, Altındağ Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilendi. Esnaf ve alışveriş yapan vatandaşların mağdur olmaması için ekipler çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü.
Ticaretin Kalbi Çerkez Sokak Yenilendi mask
Ticaretin Kalbi Çerkez Sokak Yenilendi mask
Ticaretin Kalbi Çerkez Sokak Yenilendi mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek taleplerini dinlediği Ulus'taki Çerkez Sokak esnafının asfalt isteği yerine getirildi. Ankara'da ticaretin nabzının attığı önemli bölgelerden biri olan Çerkez Sokak'ı baştan aşağı yenileyen Altındağ Belediyesi, esnafın işlerinin aksamaması için çalışmalarını akşam dükkânlar kapandıktan sonra yürüttü. 40 kişiden oluşan ekiple iş makinelerinin bile girmekte zorlandığı 300 metre uzunluğundaki sokakta gece yapılan çalışmalar sonunda Çerkez Sokak yepyeni bir görünüme kavuştu. Çerkez Sokak esnafı, ziyaret sonrası taleplerini anında yerine getiren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya teşekkür etti.

"YENİLENEN SOKAK HAYIRLI KAZANÇLAR GETİRSİN"

Çerkez Sokak'ın Ankara ticaretinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Balcı, "Ulus'taki Çerkez Sokak'ı geçenlerde ziyaret etmiştik. Bu ziyaretler esnasında esnaf kardeşlerimiz sokaklarının yenilenmesini istemişti. Bizde kendileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda gündüz hem alışveriş yapan vatandaşların hem de esnafın mağdur olmaması için asfalt çalışmalarımızı geceleri yürüttük. Ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda sokak baştan aşağı yenilendi.  Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yakında inşallah esnaf arkadaşları ziyaret ederek çaylarını içeceğiz. Yenilenen sokak hayırlı kazançlar getirsin inşallah" ifadelerini kullandı.

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 10:21 TSİ Ankara/ Altindağ- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
18 Haziran 2019 Yurtta Hava Durumu mask
18 Haziran 2019 Yurtta Hava Durumu
Yağmur Sonrası Altındağ'da Temizlik mask
Yağmur Sonrası Altındağ'da Temizlik
Keçiören'de Ağaç Dikme Seferberliği Devam Ediyor mask
Keçiören'de Ağaç Dikme Seferberliği Devam Ediyor
Çubuk’ta Vatandaşlara Çöp Uyarısı mask
Çubuk’ta Vatandaşlara Çöp Uyarısı
Yargıtay: İşçinin Sürekli Gece Çalıştırılması Haklı Fesih Nedeni mask
Yargıtay: İşçinin Sürekli Gece Çalıştırılması Haklı Fesih Nedeni
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'in not kararına sert tepki mask
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'in not kararına sert tepki
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
Ata Memleketi Çankırı'dan İngiltere Başbakan adayı Johnson'a, destek mask
Ata Memleketi Çankırı'dan İngiltere Başbakan adayı Johnson'a, destek
Ekrem İmamoğlu ve Binalı Yıldırım'ın Tarihi Buluşması Canlı Yayını mask
Ekrem İmamoğlu ve Binalı Yıldırım'ın Tarihi Buluşması Canlı Yayını
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Soruları ve Yorumları mask
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Soruları ve Yorumları
Sayıştay’dan rapor açıklaması mask
Sayıştay’dan rapor açıklaması
6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı mask
6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı
İhracat Şampiyonları Ödüllerini Aldı mask
İhracat Şampiyonları Ödüllerini Aldı

GALERİ

Ağrı’da sel faciası: 4 ölü mask
Ağrı’da sel faciası: 4 ölü
Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı mask
Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı
Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı mask
Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı
Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı mask
Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı
Bugün Neler Yaşandı? 17 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 17 Haziran 2019 Günün Özeti...
Antik kentin sakinleri evlerine geri dönüyor mask
Antik kentin sakinleri evlerine geri dönüyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL