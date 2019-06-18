Dacia’dan Günlük 39.90 TL’den Başlayan Öeme Seçenekleri

Kampanya dahilinde Dacia Sandero 39,90 TL, Dokker 49.90 TL ve Duster 59.9 0TL gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler, yüzde 2,09 faiz oranından faydalanıyor.

Hafif ticari araç almayı düşünen ve artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen müşteriler için Dokker modelinde 60.000 TL kredi, 12 ay vade seçeneği için 0,99 faiz fırsatı yer alıyor.

Haziran ayında Sandero 76.250TL, Dokker 78.250TL, Logan MCV 89.250TL, Lodgy 96.250TL, Duster ise 99.250TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.