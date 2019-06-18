18 Haziran 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

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İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8750 liradan alınan dolar 5,8770 liradan, 6,6050 liradan alınan euro ise 6,6070 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,86 liradan, euro ise 6,59 liradan satılmıştı.

(İHA)