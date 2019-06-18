İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8750 liradan alınan dolar 5,8770 liradan, 6,6050 liradan alınan euro ise 6,6070 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,86 liradan, euro ise 6,59 liradan satılmıştı.
Bugün 10:39 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 10:40 TSİ
18 Haziran 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,8770 liradan, euro ise 6,6070 liradan güne başladı.
Büyütmek için resme tıklayın
# DOLAR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz