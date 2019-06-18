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Sincan'da Otomobil durağa daldı: 3 yaralı

Başkent’ Sincan'da yağış nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil, kayması sonucu yolcu durağına girdi. Meydana gelen Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Törenkent Mahallesinde meydana gelen kazada 06 ND 960 plakalı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İmam Hatip Lisesi durağına girdi.

Otomobil, durakta bekleyen 3 kişiye çarptı. Kaza sonucu yaralanan 3 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri ise olay yerindeki virajda sürekli kaza olduğuna dikkat çekerek önlem alınmasını istedi.

(İHA)