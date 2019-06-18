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Eski UEFA Başkanı Michel Platini gözaltına alındı

UEFA eski Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi esnasında yapılan usulsüzlükler nedeniyle gözaltına alındı.
UEFA eski Başkanı Michel Platini mask
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Eski UEFA Başkanı Michel Platini gözaltına alındı

UEFA eski Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi esnasında yapılan usulsüzlükler nedeniyle gözaltına alındı.

(İHA)

Bugün 11:36 TSİ İHA İstanbul- Spor

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