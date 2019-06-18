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Sıcaklar yüzünden 2 günde 78 ölüm

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Hindistan’ın Bihar eyaletinde sıcaklar yüzünden ölenlerin 2 günde 78’e ulaştı. Eyalette okullar tatil edildi.
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Hindistan’ın Bihar eyaletinde yerel hükümet yetkilileri, eyaletteki sıcak hava dalgası yüzünden son iki günde hayatını kaybedenlerin sayısının 78’e yükseldiğini açıkladı.

Sıcaklığa bağlı ölümlerin Aurangabad, Gaya, Nawada ve Jamui bölgelerinde meydana geldiği belirtildi. Yetkililer ayrıca sıcaktan etkilenen bölgelerdeki insanlar için uyarıda bulunarak evlerinden çıkmamalarını, bol miktarda sıvı tüketmelerini ve yorucu fiziksel aktivitelerini sınırlandırmalarını istedi. Eyalette okulların 22 Haziran’a kadar kapalı olacağı duyuruldu.

Hindistan’da Haziran başından bu yana etkili olan sıcak hava dalgaları nedeniyle şu ana kadar 184 kişi hayatını kaybetti. Bihar eyaletinin başkenti Patna’da hava sıcaklığı Pazar günü 45 dereceye ulaştı. Sağlık yetkilileri, hayatını kaybedenlerin çoğunun 50 yaşın üzerinde olduğunu kaydetti. Gaya bölgesinde de yerel yöneticiler gündüz aktivitelerini iptal etti.

Sağlık departmanı, hastanelerden sıcak çarpması olan hastalar için yatak ayırmalarını istedi ve fazladan doktorlar görevlendirdi.

(İHA)

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