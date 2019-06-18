Serbest piyasada altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı’da
24 AYAR KÜLÇE ALTIN: 252,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 252,40 liradan,
ATA LİRA: bin 662 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 683 liradan,
22 AYAR: 230 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 234 liradan,
ZİYNET: bin 624 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 644 liradan,
YARIM ZİYNET: 812 liradan alınan Yarım Ziynet 822 liradan ve
ÇEYREK ZİYNET: 406 liradan alınan Çeyrek Ziynet 411 liradan satılıyor.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz