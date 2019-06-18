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Bugün 14:06 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:12 TSİ

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,40 lira oldu.
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Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da

24 AYAR KÜLÇE ALTIN: 252,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 252,40 liradan,

ATA LİRA: bin 662 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 683 liradan,

22 AYAR: 230 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 234 liradan,

ZİYNET: bin 624 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 644 liradan,

YARIM ZİYNET: 812 liradan alınan Yarım Ziynet 822 liradan ve

ÇEYREK ZİYNET: 406 liradan alınan Çeyrek Ziynet 411 liradan satılıyor.

(İHA)

Bugün 14:06 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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