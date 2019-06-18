Türkiye’nin Gurur Kaynağı İlk Milli Savaş Uçağımız Paris’te Tanıtıldı!

Türkiye için iftihar günü! Milli gurur kaynağımız olarak hazırlıkları tamamlanan ve yakın zamanda seri üretimine geçileceği açıklanan ilk milli savaş uçağımız “Milli Muharip Uçağı” prototipi Uluslararası Paris Airshow’da dünya kamuoyuna tanıtıldı. Uluslararası alanda ilk defa görücüye çıkan milli savaş uçağımıza pek çok ülkeden büyük ilgi gösterildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) kapsamında seri üretimine başlanacak olan ilk milli ve yerli savaş uçağı Paris’te düzenlenen uluslararası fuarda görücüye çıktı. “Milli Muharip Uçağı” adıyla dünya basınına tanıtılan savaş uçağımızın yaklaşık 5 ayda hazırlanan birebir modeli, dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarı olarak kabul edilen Paris International AirShow’da sergilenmeye devam ediyor.

Dünyanın en önemli savaş uçaklarının da sergilendiği fuarda ilgi gören tasarımlardan biri olan milli savaş uçağımız bizleri bir kez daha gururlandırdı. Fuarda hazır bulunan ülkelerin hava kuvvetlerinde görevli olan temsilcileri, milli savaş uçağımızın bulunduğu alana gelerek lansmanı yakından takip etti. Dünya kamuoyuna tanıtılan “Milli Muharip Uçağı” hakkında bilgi sahibi olmak isteyen yabancı ülkelerin hava kuvvetleri yetkilileri proje hakkında detaylı bilgileri temsilcilerimizden aldı.

Avrupa’nın En Büyük Savaş Uçağı

Yerli ve milli savaş uçağımızın tanıtım organizasyonunda söz alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, mevcut durumda Avrupa’nın en büyük savaş uçağı olan milli savaş uçağımızı 10 yıl geçmeden önceki bir zaman dilimi içinde hava kuvvetlerine teslim edeceklerinin müjdesini verdi.

Türkiye’nin ilk yerli uçağının özelliklerine bakıldığında gerçekten bir gurur kaynağı olduğu çok daha net görülüyor. Zira “Milli Muharip Uçağı”nın sahip olduğu kanat açıklığı 12 metreyi, uzunluğu ise 19 metreyi buluyor. Projenin paydaşları arasında bulunan ASELSAN ve TÜBİTAK yetkilileri de milli gurur kaynağı ilk yerli savaş uçağımızın tamamen yerli mühimmat kullanacağına vurgu yaptı. Bununla birlikte fuarda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Türkiye; Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip 4. ülke olarak öne çıktı.

Osmanlı Marşıyla Görücüye Çıktı

TF-X kod adlı Milli Muharip Uçak, dünyanın en çok ilgi gören havacılık ve uzay fuarlarından biri olan Paris International AirShow’da, Plevne kahramanı Osman Paşa için beslenen marş eşliğinde dünya kamuoyuna tanıtıldı. Türk Hava Kuvvetleri envanterinden 2030’lu yılların başından itibaren kademeli bir şekilde çıkarılacak olan F-16 savaş uçaklarının yerine Milli Muharip Savaş Uçağı’mız yerleştirilecek.