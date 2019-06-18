Söz Dizisinin Oyuncuları Askere Gitti

Söz Dizisinin Oyuncuları Tolga Sarıtaş ile Görkem Sevindik Askere Gitti

Türk televizyonlarının son dönemde en çok sevilen dizilerinden biri olarak öne çıkan Söz dizisinin başrol oyuncuları Tolga Sarıtaş ile Görkem Sevindik, zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmek için birliklerine teslim oldular. Geride bıraktığımız sezonda final bölümünü yayınlayarak ekranlara veda eden Söz dizisinin bitmesinin ardından sevilen oyuncular soluğu kışlada aldılar.

Hükümetin vatandaşlara sunduğu haktan yararlanarak bedelli askerlik görevlerini yerine getirmek için Amasya’daki birliklerine teslim olan Söz dizisinin sevilen oyuncuları Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik’e arkadaşları da eşlik etti. Aynı kışlada zorunlu askerlik görevlerini yerine getirecek olan rol arkadaşları burada yemin ederek vatani görevlerini tamamlayacaklar.

Geçtiğimiz sezon final yaparak ekranlara veda eden Söz dizisinde de komutan ve askerleri canlandıran ünlü oyuncular, reyting rekorları kıran bu dizideki performanslarını gerçekçi kılabilmek için askerliğe dair profesyonel yardım almışlardı. Sevilen Söz dizisinde özel bir timin komutanı olan Yavuz karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, asker dizisinde başrol oyuncusuydu. Tolga Sarıtaş ve diziden rol arkadaşı Görkem Sevindik’in bedelli askerlik görevlerini yerine getirmek için Amasya’daki birliklerine teslim olmaları sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Ünlü oyuncuların takipçilerinden bazıları sevilen isimlere tepkili yorumlar yaparken bazıları da yakışıklı oyuncuya hayırlı teskereler dilerdiler.

Tolga Sarıtaş Kimdir?

Tolga Sarıtaş 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Tekstilci olan bir baba ile ev hanımı bir annenin üç çocuğundan biri olan Tolga Sarıtaş’ın Berfin ve Gencay isimlerinde iki kardeşi bulunmaktadır. Aslen Sivaslı olduğu bilinen yakışıklı oyuncu, lise eğitimini Halil Akant Lisesi’nde tamamladıktan sonra Esenyurt Belediye Tiyatrosu’nda çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Bir dönem müzik ile de yakından ilgilenen Tolga Sarıtaş, Omega isimli bir müzik grubunda baterist ve gitarist olarak da sahne almıştır.

2009 yılında Bahtı Kara adlı sinema filminde yardımcı oyuncu olarak rol alan Tolga Sarıtaş böylece beyazperdede ilk deneyimini yaşamıştır. 2015 yılında Güneşin Kızları adlı dizide başrol oynayan Tolga Sarıtaş son olarak Star TV ekranlarından izleyicilerle buluşan Söz dizisinde Yavuz adlı komutanı canlandırarak başrol oynamıştır. Bu yıl 28 yaşına giren başarılı oyuncu 1.77 boyunda, 75 kilo ve ikizler burcudur.

Tolga Sarıtaş beğenilen oyunculuğunu aldığı ödüller ile taçlandırmıştır. 2016 yılında üç ödül birden alan Sarıtaş; 23. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri, Ankara Hukuk Ceride-i Kantar ve Sabancı Üniversitesi Lacivert Ödülleri törenlerinde “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerine layık görülmüştür.